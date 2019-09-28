سيريزو أوساكا يصعد للمركز الخامس بالدوري الياباني

صعد فريق سيريزو أوساكا إلى المركز الخامي في الدوري الياباني الممتاز لكرة القدم، بعدما تغلب على جامبا أوساكا 3 1 صباح اليوم السبت (بتوقيت جرينيتش) ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة، بينما تعادل ساجان توسو مع أوراوا ريد دياموندز 3 3.



ورفع سيريزو أوساكا رصيده إلى 45 نقطة، بينما تجمد رصيد جامبا أوساكا عند 31 نقطة في المركز الرابع عشر.



وتقدم سيريزو أوساكا بثلاثة أهداف سجلها برونو ميندز وماتي جونيتش وكوتا ميزونوما في الدقائق السابعة و11 و56، ثم رد جامبا أوساكا بهدف وحيد في الثواني الأخيرة من المباراة سجله كيم جين هيون لاعب سيريزو بالخطأ في مرمى فريقه.



وأفلت أوراوا ريد ديامونز من الهزيمة أمام مضيفه ساجان توسو وتعادل معه 3 3 ليرفع الأول رصيده إلى 33 نقطة في المركز التاسع مقابل 28 نقطة لساجان توسو في المركز السادس عشر.



وأنهى أوراوا الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما يوكي موتو وكازوكي ناجاساوا في الدقيقتين السابعة و29.



وفي الشوط الثاني، رد ساجان توسو بثلاثة أهداف سجلها ريكي هاراكاوا ومو كانازاكي واسحاق كوينكا في الدقائق 69 و74 و82، ثم خطف كينيو سوجيموتو هدف التعادل لأوراو في الثواني الأخيرة من المباراة من ضربة جزاء.