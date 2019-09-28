مديرية أمن الإسكندرية تستعد لتأمين مباراة الأهلي وكانو سبورت

أنهت مديرية أمن الإسكندرية استعداداتها لتأمين مباراة الأهلي وكانو سبورت الغيني مساء اليوم على ملعب برج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



وشملت الخطة الأمنية، التي أشرف عليها مدير أمن الإسكندرية اللواء أشرف الجندي، عدة محاور رئيسية وذلك بتعزيز الخدمات الأمنية على جميع الطرق المؤدية إلى الملعب ونشر عدة نقاط أمنية بمشاركة من الإدارات الأمنية والمرور، مع تكليف شرطة المرافق برفع الإشغالات من محيط الملعب، ورفع المركبات المتروكة.



ووضعت الخدمات الأمنية النظامية والسرية الثابتة والأقوال والدوريات المتحركة بالطرق المؤدية للاستاد لملاحظة الحالة الأمنية، مع توجيه إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها وسرعة التوجه فور تلقيها أي بلاغات، وعدم السماح لغير حاملي التذاكر بدخول المباراة أو افتراش الطريق.



وتمت زيادة عدد كاميرات المراقبة داخل الاستاد وبالأماكن الحيوية والهامة، وربطها مع غرفة المراقبة التليفزيونية بالمديرية لمتابعة وتسجيل الأحداث من خلال تلك الغرفة.



يذكر أن النادي الأهلي فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت في غينيا الاستوائية 2 - 0.