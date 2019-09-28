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مصر

انفوجراف.. حصاد مرحلة البناء لعام 2018-2019

السبت 28/سبتمبر/2019 - 10:18 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المُلخص التنفيذي لتقرير "حصاد مرحلة البناء"، للعام المالي 182019، والذي يتم إصداره بصفة ربع سنوية، بدأت منذ الربع الأول من ذات العام، وذلك فى إطار الالتزام بالإعلان عن برنامج عمل الحكومة والبرامج والمشروعات التنموية بالدولة ومخرجات تلك المشروعات.
وأكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن التقرير جاء بهدف تنفيذ مبدأ المشاركة المجتمعية وحفاظا على مبدأ الشفافية، والعمل من أجل توعية المواطن بحجم الإنجازات التى تقدمها الدولة خلال فترة المتابعة، موضحة أن ذلك يأتى في ضوء تفعيل دور المتابعة اللاحقة لمرحلة ما بعد التنفيذ لضمان دخول تلك المشروعات الخدمة، مما يسهم في ضمان استفادة المواطن فعليًا من تلك المشروعات التنموية وتحقيق العائد الحقيقي المستهدف للاستثمار العام.
وأوضحت أنه خلال العام المالي 182019، تم الإنتهاء من تنفيذ 6200 مشروع في مختلف القطاعات والبرامج، بتكلفة إجمالية حوالي 490 مليار جنيه، تتضمن 32 مشروع ضمن المشروعات القومية بتكلفة 54 مليار جنيه، والانتهاء من 202 مشروع ضمن مبادرة "حياة كريمة" بتكلفة كلية 944 مليون جنيه، فضلًا عن الانتهاء من تنفيذ 34 مشروع ضمن برنامج تنمية صعيد مصر بتكلفة كلية 222 مليون جنيه.
كما أشارت إلى الانتهاء من 4400 مشروع ضمن برامج التنمية المحلية بالمحافظات بتكلفة 10.8 مليار جنيه، مشيرة إلى قيام الوزارة بتصميم أول قاعدة بيانات لمؤشرات الأداء على مستوى المحافظات في إطار اهتمام وزارة التخطيط بتطوير منظومة التخطيط المحلي، وتفعيل آليات التحقق من البيانات للتأكد من تنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة بما يعود بصفة مباشرة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفى السياق ذاته أكد تقرير وزارة التخطيط أنه تم الانتهاء من تنفيذ 1254 مشروع في برنامج "رصف الطرق"، بتكلفة كلية تزيد عن 3 مليار جنيه في 26 محافظة، وتنفيذ 392 مشروع ضمن برنامج "الأمن والإطفاء والمرور" بتكلفة كلية تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه، و78 مشروع ضمن برنامج "الكباري والأنفاق" بتكلفة كلية 1.7 مليار جنيه في 16 محافظة، وبخصوص برنامج "مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة" فقد تم الانتهاء من 926 مشروع بتكلفة 1.2 مليار جنيه، كما تم تنفيذ 775 مشروعا ضمن برنامج "تدعيم احتياجات الوحدات المحلية"، بتكلفة إجمالية 1.3 مليار جنيه، فضلًا عن الانتهاء من تنفيذ 981 مشروع بتكلفة كلية 2.1 مليار جنيه فى برنامج "التحسين البيئي".
وفيما يخص المشروعات القومية أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أن أبرز تلك المشروعات تتمثل فى مشروع المزارع السمكية في بورسعيد والديبة وشرق التفريعة بتكلفة كلية 12.8 مليار جنيه، إنشاء مدينة دمياط للأثاث على مساحة 331 فدان بتكلفة 2.7 مليار جنيه، وإنشاء مجمع مصانع أسمنت بنى سويف بطاقة إنتاجية 12 مليون طن سنويًا بتكلفة 1.6 مليار جنيه، وتنفيذ مشروعات طرق وكباري بتكلفة 1.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات ضمن تطوير هضبة الجلالة بتكلفة 325 مليون جنيه.
كما تناول التقرير المشروعات الآخرى التى تم الانتهاء منها فى العام المالى 182019، ففى مجال البترول والثروة المعدنية، تم الانتهاء من تنفيذ 19 مشروع بتكلفة كلية 277 مليار جنيه، وفي مجال الكهرباء والطاقة المتجددة تم الانتهاء من 244 مشروع بتكلفة كلية 76 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من 382 مشروع بتكلفة كلية تزيد عن 40 مليار جنيه في مجال تطوير خدمات الإسكان، وتنفيذ 44 مشروع بتكلفة كلية 16.7 مليار جنيه فى مجال خدمات النقل والمواصلات، هذا بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 263 مشروع بتكلفة كلية 2.4 مليار جنيه في مجال تحسين الموارد المائية والري.
وفيما يتعلق بالارتقاء بمستوى خدمات التعليم، تم الإنتهاء من 569 مشروع بتكلفة 3.6 مليار جنيه، كما تم الإنتهاء من 9 مشروعات بتكلفة كلية 123 مليون جنيه في مجال التعليم الجامعي، نتج عنها الانتهاء من إنشاء وتطوير 11 مستشفى جامعي وإضافة 39 حضانة أطفال جديدة وتوفير 63 سرير جديد بوحدات العناية المركزة بالمستشفيات الجامعية، فضلًا عن إنشاء 26 كلية جديدة و3 جامعات حكومية.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط أنه فى إطار الاهتمام بقطاع الصحة لما له من ارتباط وثيق بالمواطن المصري، فقد تم الانتهاء من تنفيذ 37 مشروع بتكلفة كلية 2.2 مليار جنيه في مجال تحسين الخدمات الصحية، نتج عنها إنشاء 4 مستشفيات جديدة (أطفال النصر بمحافظة بورسعيد، إسنا والعديسات بمحافظة الأقصر، ومستشفى العجمى النموذجى بمحافظة الإسكندرية)، والانتهاء من تطوير وتجهيز 11 مستشفى وإضافة 623 سرير جديد، وإنشاء 17 مركز إسعاف وتطوير 116 مركز، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير 30 منشأة صحية بمحافظات المرحلة الأولى في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وفي إطار اهتمام الدولة بالتنمية الشاملة لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، أشار تقرير الوزارة إلى تنفيذ 2585 مشروع بتكلفة كلية 42.3 مليار جنيه في محافظات (أسيوط، سوهاج، أسوان، المنيا، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، بني سويف، الأقصر، الوادي الجديد، قنا)، تشمل الانتهاء من تنفيذ 34 مشروع ضمن برامج تنمية صعيد مصر، بتكلفة كلية بلغت 222 مليون جنيه، كذلك تم توجيه 944 مليون جنيه لعدد 202 مشروع في محافظات (سوهاج، بني سويف، المنيا، أسيوط، أسوان) ضمن مبادرة "حياة كريمة" كما تم الانتهاء من تنفيذ 102 مشروع في68 قرية، استفاد منها أكثر من 1.3 مليون مواطن.

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