بويبلا يعرقل ليون وأطلس يهزم كويريتارو في الدوري المكسيكي

عرقل فريق بويبلا مسيرة ليون وتغلب عليه 2 1 مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينيتش) ضمن منافسات المرحلة الثانية عشر من الدوري المكسيكي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز أطلس جوادالاخارا على كويريتارو 2 صفر.



ورفع بويبلا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس عشر بينما تجمد رصيد ليون عند 19 نقطة في المركز الثالث بفارق أربع نقاط خلف المتصدر سانتوس لاجونا ونقطة واحدة خلف نيكاكسا.



وتقدم بويبلا بهدفين سجلهما كريستيان ماروجو وألان كوستا في الدقيقتين 39 من ضربة جزاء و59 ثم رد ليون بهدف وحيد سجله فيكتور سوزا في الدقيقة 71.



وتغلب أطلس جوادالاخارا على كويريتارو بهدفين نظيفين سجلهما أليكسيس بيريز لاعب كويريتارو، بالخطأ في مرمى فريقه، وفاكوندو بارسيلو في الدقيقتين 32 و49.



ورفع أطلس جوادالاخارا رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد كويريتارو عند 18 نقطة في المركز الرابع.