الأمير البريطاني هاري يلتقي رئيس أنجولا اليوم

يلتقي الأمير البريطاني هاري برئيس أنجولا جواو لورنسو اليوم السبت، في العاصمة لواندا مع قرب انتهاء أول أسبوع من جولته الأفريقية مع أسرته.



ووصل هاري وزوجته ميجان وابنهما آرتشي البالغ من العمر أربعة أشهر إلى جنوب أفريقيا يوم الاثنين في أول جولة خارجية لهم كعائلة.



وتضمنت الرحلة زيارات إلى بلدات فقيرة ولقاء مع ديزموند توتو الحائز على جائزة نوبل للسلام.



لكن هاري سافر بمفرده إلى أنجولا وزار مشروعا لإزالة الألغام الأرضية مما أعاد للأذهان سلسلة شهيرة من الصور التقطت لوالدته الراحلة الأميرة ديانا في المكان نفسه قبل أكثر من عشرين عاما.



وسيلتقي هاري مع لورنسو اليوم في القصر الرئاسي قبل أن يزور مستشفى حيث يتفقد مشروعا تحت رعاية السيدة الأولى الأنجولية آنا دياس لورنسو.



ويركز المشروع على الوقاية من انتقال مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) من الأم إلى الطفل في أنجولا التي تتزايد فيها العدوى بسبب ارتفاع معدلات الخصوبة وزيادة عدد السكان من الشباب وقلة الوعي.



وسيسافر الأمير البريطاني إلى مالاوي غدا الأحد في زيارته الرسمية الأولى للبلاد التي زارها أكثر من مرة ولكن بصفة غير رسمية.