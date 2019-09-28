السبت 28 سبتمبر 2019 الموافق 29 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

مدرب لايبزيج يطمح إلى الجمع بين بطولتي الدوري والأبطال

السبت 28/سبتمبر/2019 - 10:08 ص
مدرب لايبزيج
مدرب لايبزيج
وكالات
طباعة
أعرب يوليان ناجلسمان، المدير الفني لنادي لايبزيج الألماني لكرة القدم، عن اعتقاده بأن فوز فريقه ببطولة دوري الأبطال مستقبلا ليس مستبعدا تماما.

وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال ناجلسمان:" في كرة القدم، كل شيء ممكن من ناحية المبدأ".

وأضاف ناجلسمان:" هناك أغنية جيدة تقول فيها الجوقة: كل أمر لا تصحبه لا صريحة تماما، يبقى دائما محتملا".

واعترف ناجلسمان بأن الجمع بين بطولتي دوري الأبطال والبوندسليجا مسألة "شديدة التعقيد في تحقيقها"، وقال إنه يجب تهيئة كل الظروف لهذا " كما أنه قد يستغرق بعض الوقت".

كان لايبزيج بدأ مشواره في ثاني مشاركاته في دوري أبطال أوروبا بالفوز على مضيفه بنفيكا البرتغالي بهدفين مقابل هدف في دور المجموعات، وتضم مجموعة لايبزيج أيضا أوليمبيك ليون الفرنسي وزينيت سان بطرسبرج الروسي.

ويتصدر لايبزيج ترتيب الدوري الألماني حتى الان، بعد أول خمس مباريات في الموسم الجديد، متقدما على البطل التقليدي بايرن ميونخ.

وعن المنافسة في الدوري هذا الموسم، قال ناجلسمان:" الدوري هذا الموسم ممتع للغاية بصورة مبدئية، لأسباب منها تعدد المدربين الجدد، ووضعنا الحالي جيد، لكن المهم هو تأكيد ذلك بشكل ثابت وعلى مدار فترة زمنية أطول، وبالنسبة لي أعتبر أن الترتيب لا يكون له مدلول إلا بعد المباراة العاشرة".

يذكر أن ناجلسمان 32 عاما انتقل من هوفنهايم إلى لايبزيج خلفا للمدير الفني رالف رانجيك.

تجدر الإشارة إلى أن يوخن شنايدر، المدير الرياضي لنادي شالكه، رشح لايبزيج للفوز بالدوري الألماني هذا الموسم وقال في تصريحات صحفية:" أثق في أن لايبزيج سيكون بطل الموسم في الدوري الألماني، ببساطة لأن لاعبي الفريق ظلوا معا وازداد عمرهم عاما وخاضوا 34 مباراة دوري بالإضافة إلى مباريات الكأس وأصبحوا أكثر نضجا في مباريات دوري أوروبا، بالإضافة إلى قدوم وافدين جدد معقولين ومدرب ممتاز جدا جدا يمكن لي أن أصفه بأنه موهبة القرن، إن لم يكن قد تجاوز مرحلة الموهبة منذ زمن طويل".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

القوات المسلحة: القضاء على 118 تكفيرياً واستشهاد وإصابة ضابط و9 جنود

منذ أقل من ساعتين

ترامب يعترف بالتدخل في الانتخابات الروسية

منذ حوالي 19 ساعة

"الجزيرة" وسيلتهم السامة.. كيف تسعى قطر والإخوان لخراب مصر؟

منذ حوالي 8 ساعات

وفاة الطفلة "جنة" ضحية تعذيب جدتها بالدقهلية

ads

الصور

image description

إطلالات ساحرة في حفل ختام مهرجان الجونة

image description

محمد رمضان يشعل حماس الجمهور باحتفالية المنصة

image description

ملحمة وطنية أمام المنصة.. الآلاف يحتشدون في حب مصر

image description

أعلام مصر وصور الرئيس السيسي في حشود تأييد الدولة أمام المنصة

image description

الآلاف يهتفون لمصر من أمام المنصة في مدينة نصر

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى وكانو سبورت والقنوات الناقلة

بالفيديو.. محمد موسى يكشف فضيحة معتز مطر الجنسية بشقة الرحاب

جريمة على الهواء.. "الجزيرة" تحرّض على اغتيال الرئيس السيسي

القوات المسلحة: القضاء على 118 تكفيرياً واستشهاد وإصابة ضابط و9 جنود

أيام زمان

نجلة الراحلة آمال زايد تكشف السبب الحقيقي وراء وفاة والدتها

سر حبس تحية كاريوكا والثورة التى أقامتها بالسجن

"الشناوي" يكشف دور الزعيم في نجومية علاء ولي الدين

حفيد عبد الوراث عسر: رفض عملي بالفن.. وشرط عدم استغلالي لاسمه

الصحة

اليابان تستورد فيروسات مميتة لتعزيز الإجراءات الوقائية

بشرى.. الذكاء الاصطناعى يشخص السرطان بدقة

إطلاق منصة على الإنترنت لتعزيز المعرفة حول الوقاية من سرطان الرئة

"قلة النوم" تزيد من خطر الإصابة بالسمنة

الرئيس نيوز

‏حمدوك يدعو إلى رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

مصر أمام مجلس حقوق الإنسان تؤكد أهمية احترام الحق في المياه

التخطيط: تنفيذ 2585 مشروع في الصعيد ومحافظات الحدود خلال عام

التخطيط: الانتهاء من تنفيذ 6200 مشروع في مختلف القطاعات بتكلفة 490 مليار جنيه خلال 18/2019

منوعات

بريطانيا: ارتفاع عدد الأثرياء الأجانب

بيع نقود عليها صورة ملك بريطاني تنازل عن العرش من أجل الحب

بـ 18.67 مليون دولار.. بيع سيارات ابن رئيس غينيا في المزاد

اليابان تشيد بتحقيق التفوق في الفضاء والأمن الإلكتروني

كشكول

"الخشت": الإرهاب يظل عملاً خسيساً ضد الأخلاق

بالصور.. المعلمون ينظمون أكبر مسيرة في تاريخهم لتأييد "السيسي"

رئيس جامعة المنيا ينعي شهداء الوطن بسيناء

اليوم.. بدء حملة "أمانة الكلمة" بمشاركة 3500 واعظ وواعظة

إسلام سياسي

شيخ الأزهر يشيد بجهود القوات المسلحة والشرطة في معاركتهم ضد الإرهاب

القوات المسلحة: مقتل ١١٨ تكفيريا وتدمير ٢٧٣ عبوة ناسفة بشمال سيناء

السيسي ينعى شهداء الوطن: إنا لمنتصرون بفضل جيش مصر القوي

فشل الإخوان عرض مستمر.. تظاهرات الجماعة على السوشيال ميديا فقط


زيت وسكر

مسيرة حاشدة للعاملين لشركة الدلتا للسكر أمام النصب التذكارى دعما للدولة

التأمين الصحى: النظام الاليكترونى للمنظومة يقضى على الزحام

ضبط ٦٠ الف طن من الذرة الصفراء غير صالحة للاستخدام الآدمي.. والنيابة تحقق

“التنمية المحلية “تستقبل رئيس المعونة الأمريكية بالقاهرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
جمعة شدّ السيفون
بسنت حسن
الفيديوهاتية المديوكر
مؤمن المحمدي
أزمة صلاح
د.كريمة الحفناوى
مسرحية المسيح يُصلب فى فلسطين.. القضية مانتهتش
المزيد

الثقافة

محاضرات وورش فنية متنوعة بثقافة بنى سويف

انطلاق احتفالية 100 ألف شاعر من أجل التغيير بالكتب خان

"التعريف بقانون ممارسة العمل الأهلى" بمكتبة القاهرة الكبرى اليوم

عرض فيلم "المواطن كين" بجزويت الإسكندرية الليلة

صفحتنا ع الفيس بوك