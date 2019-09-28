مدرب لايبزيج يطمح إلى الجمع بين بطولتي الدوري والأبطال

أعرب يوليان ناجلسمان، المدير الفني لنادي لايبزيج الألماني لكرة القدم، عن اعتقاده بأن فوز فريقه ببطولة دوري الأبطال مستقبلا ليس مستبعدا تماما.



وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال ناجلسمان:" في كرة القدم، كل شيء ممكن من ناحية المبدأ".



وأضاف ناجلسمان:" هناك أغنية جيدة تقول فيها الجوقة: كل أمر لا تصحبه لا صريحة تماما، يبقى دائما محتملا".



واعترف ناجلسمان بأن الجمع بين بطولتي دوري الأبطال والبوندسليجا مسألة "شديدة التعقيد في تحقيقها"، وقال إنه يجب تهيئة كل الظروف لهذا " كما أنه قد يستغرق بعض الوقت".



كان لايبزيج بدأ مشواره في ثاني مشاركاته في دوري أبطال أوروبا بالفوز على مضيفه بنفيكا البرتغالي بهدفين مقابل هدف في دور المجموعات، وتضم مجموعة لايبزيج أيضا أوليمبيك ليون الفرنسي وزينيت سان بطرسبرج الروسي.



ويتصدر لايبزيج ترتيب الدوري الألماني حتى الان، بعد أول خمس مباريات في الموسم الجديد، متقدما على البطل التقليدي بايرن ميونخ.



وعن المنافسة في الدوري هذا الموسم، قال ناجلسمان:" الدوري هذا الموسم ممتع للغاية بصورة مبدئية، لأسباب منها تعدد المدربين الجدد، ووضعنا الحالي جيد، لكن المهم هو تأكيد ذلك بشكل ثابت وعلى مدار فترة زمنية أطول، وبالنسبة لي أعتبر أن الترتيب لا يكون له مدلول إلا بعد المباراة العاشرة".



يذكر أن ناجلسمان 32 عاما انتقل من هوفنهايم إلى لايبزيج خلفا للمدير الفني رالف رانجيك.



تجدر الإشارة إلى أن يوخن شنايدر، المدير الرياضي لنادي شالكه، رشح لايبزيج للفوز بالدوري الألماني هذا الموسم وقال في تصريحات صحفية:" أثق في أن لايبزيج سيكون بطل الموسم في الدوري الألماني، ببساطة لأن لاعبي الفريق ظلوا معا وازداد عمرهم عاما وخاضوا 34 مباراة دوري بالإضافة إلى مباريات الكأس وأصبحوا أكثر نضجا في مباريات دوري أوروبا، بالإضافة إلى قدوم وافدين جدد معقولين ومدرب ممتاز جدا جدا يمكن لي أن أصفه بأنه موهبة القرن، إن لم يكن قد تجاوز مرحلة الموهبة منذ زمن طويل".