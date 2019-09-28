المصريين بالسعودية يؤيدون السيسي في مؤتمر حاشد

نظم الاتحاد العام للمصريين بالخارج، بالعاصمة الرياض، بالمملكة العربية السعودية، مؤتمرا حاشدا مساء أمس، استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، تحت شعار (كلنا معاك)، حيث حضره أبناء مصر من جميع مناطق إقامتهم بالسعودية حاملين صور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعلام مصر، ليعربوا عن دعمهم وتأييدهم للرئيس السيسي ووقوفهم بجوار جيش مصر العظيم ضد الحملة الممنهجة التي تقوم بها بعض أجهزة المخابرات العالمية لدول معادية.



وقال عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين في الخارج، والمتحدث الرسمي بالمملكة العربية السعودية، إن المؤتمر أقيم ليعرب المصريين بالسعودية عن دعمهم وتأييدهم للرئيس السيسي ووقوفهم بجوار جيش مصر العظيم وشرطتهم الباسلة ضد الحملة الممنهجة التي تقوم بها بعض أجهزة المخابرات العالمية لدول معادية.