لانوس يكتفي بالتعادل مع باتروناتو في الدوري الأرجنتيني

أهدر فريق لانوس فرصة لاقتسام صدارة الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم مع بوكا جونيورز، واكتفى بالتعادل مع باتروناتو 1 1 مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينيتش) في المرحلة الثامنة من المسابقة، بينما استعاد يونيون سانتا في نغمة الانتصارات بفوزه الثمين 2 1 على مضيفه ألدوسيفي.



ورفع لانوس رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين خلف بوكا جونيورز ونقطة واحدة خلف تاليريس كوردوبا وبفارق الأهداف فقط خلف أرجنتينوس جونيورز صاحب المركز الثالث، كما رفع باتروناتو رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع.



وتقدم باتروناتو بهدف سجله جابرييل أدريان دياز في الدقيقة السادسة ثم أدرك لوتارو أكوستا التعادل للانوس في الدقيقة 47.



وتغلب يونيون سانتا في على ألدوسيفي 2 1، ليرفع يونيون سانتا في رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الخامس عشر حيث حقق الفوز بعد أربع هزائم وتعادل واحد.



وتجمد رصيد ألدوسيفي عند خمس نقاط في المركز الحادي والعشرين حيث مني بالهزيمة الثالثة مقابل تعادل واحد في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة.



وأنهى يونيون سانتا الشوط الأول لصالحه بهدف سجله خوان كافايارو في الدقيقة 21.



وفي الشوط الثاني، سجل برايان بلاسي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 52،فيما أحرز ألدوسيفي هدفه الوحيد في الدقيقة 63 بتوقيع سيباستيان رينكون.