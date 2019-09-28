ضبط 6 تجار استولوا على 72 ألف جنيه من السلع التموينية بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، حملة استهدفت، مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية للوقوف على مـدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه حفاظًا على صحة المواطنين، وكذلك مواجهة الغلاء وجشع التجار ومراقبة الأسواق لتخفيض أسعار السلع ومنع الظواهر الاحتكارية.



أسفرت تلك الحملة التي شارك فيها العقيد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة، عن ضبط 3 تجار تموينيين يقوموا بتزوير التسويات وإعادة استخدامها في صرف سلع تموينية مدعمة بقيمة 18 ألف جنيه، و11 ألف جنيه، و9 آلاف جنيه بإجمالي 39 ألف جنيه.



كما تم ضبط 3 تجار متصرفين في سلع تموينية مدعمة ومستولين عليها وبيعها في السوق السوداء بقيمة 16 ألف جنيه، و11 ألف جنيه، و6 آلاف جنيه، وذلك بعد جرد السلع الموجوده بمحلاتهم ومقارنتها بأرصدة ماكينات الصرف.



وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وجاري تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.