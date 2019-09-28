مقتل وإصابة 19 في انفجارين وهجمات صاروخية بأفغانستان

قُتل شخصان على الأقل وأصيب 17 آخرون في انفجارين وهجمات صاروخية في أفغانستان اليوم السبت، فيما تُجرى الانتخابات الرئاسية في البلاد.



وقُتل شخص واحد على الأقل وأصيب ثلاثة آخرون، عندما انفجرت قنبلة داخل مدرسة، كانت تُستخدم كمركز اقتراع في منطقة "سرخ رود" بإقليم ننكارهار شرق أفغانستان، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.



ووقع انفجار آخر داخل مسجد، كان يتم استخدامه كمركز اقتراع في مدينة قندهار، مما أسفر عن إصابة 14 شخصا، من بينهم رجل شرطة، طبقا لما قاله مسؤول الشرطة الإقليمية، محمد قاسم أزاد.



وأضاف أزاد أنه تم وضع العبوة الناسفة داخل مكبر الصوت بالمسجد.



وفي الوقت نفسه، أكد عضوا مجلس إقليم قندوز، غلام رحباني رحباني ومولاوي عبد الله أن أحد مراقبي الانتخابات على الاقل قُتل في هجمات صاروخية في الإقليم.



وأضاف رحباني أن مسلحي طالبان بدأوا قصف مدينة قندوز، عاصمة الإقليم الذي يحمل نفس الاسم شمال أفغانستان، في الساعة الرابعة صباح اليوم (2330 بتوقيت جرينتش أمس الجمعة).



ووقعت أيضا حوادث أمنية أصغر في كابول، لكن السلطات لم تؤكد ذلك بعد أو تنشر تفاصيل حول الحوادث.