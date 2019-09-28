شبنجتيش تقاوم الحر وتفوز بماراثون منتصف الليل ببطولة العالم

قاومت الكينية روث شبنجتيش حرارة الطقس والرطوبة لتفوز بماراثون منتصف الليل ببطولة العالم لألعاب القوى في الدوحة بعد سباق شاق شاركت فيه 70 عداءة ولم يتمكن ثلث العدد تقريبا من الوصول لخط النهاية.



ووسط أجواء صعبة سجلت شبنجتيش، صاحبة ثالث أسرع زمن في الماراثون على مر التاريخ، أبطأ زمن لفائزة في بطولة العالم على الإطلاق حيث قطعت خط النهاية بعد ساعتين و32 دقيقة و43 ثانية.



لكن هذا الزمن كان كافيا لتحقيق فوز مريح إذ احتلت البحرينية المدافعة عن اللقب روز شيليمو المركز الثاني بفارق يزيد على دقيقة واحدة.



وأكملت هلاليا جوهانس من ناميبيا منصة التتويج ونالت الميدالية البرونزية.



وانطلق السباق قبل دقيقة واحدة من منتصف الليل وانتهى في ساعة مبكرة اليوم السبت.



وتقرر إقامة الماراثون منتصف الليل هربا من الحر الشديد في النهار لكن درجات الحرارة بلغت 32.7 درجة ونسبة الرطوبة 73 في المئة وقال الاتحاد الدولي لألعاب القوى إن هذه الظروف تسمح بإقامة الماراثون.