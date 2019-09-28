تحرير 157 محضرا خلال حملات بـ5 إدارات تموينية في الإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملات رقابية بـ5 إدارات تموينية، وذلك بناء على تعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة وضبط للأسواق.



حيث قامت إدارة تموين العامرية برئاسة جابر عبد الله مدير الإدارة، وإشراف عادل عبد العال رئيس الرقابة حملات في نطاق الإدارة اسفرت الحملات عن تحرير 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و3 محاضر تصرف فى الدقيق البلدى المدعم، 3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين لمخابز بلدية، ومحضرين عدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات لمخبزين بلدي، ومحضر عدم وجود سجل التفتيش بأحد المخابز، محضرين عدم إعطاء بون صرف خبز للمواطنين.



كما تم تحرير 18 محضر عدم حمل شهادة صحية، و12 محضر عدم إعلان الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق، و4 محاضر لمخابز سياحية دون ترخيص، وقد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.



وفي إدارة تموين وسط برئاسة طه زيتون مدير الإدارة، وتحت إشراف جابر السيد رئيس الرقابة، أسفرت الحملات عن تحرير محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات لاحد المخابز، وتحرير محضر عدم وجود ميزان معتمد لاحد المخاب، تحرير محضر عدم نظافة أدوات العجين لأحد المخابز، 4 محاضر إدارة وتشغيل مخبز شامي دون ترخيص من الجهات المختصة، 10 محاضر عدم حمل شهادات صحية، 11 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار على سلع غذائية بالأسواق، ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد.



كما قامت إدارة تموين شرق برئاسة عبد الرازق الطيب مدير الإدارة، وإشراف نبيل محفوظ رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير عدد 9 محاضر استيلاء على المال العام، تحرير محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن شرائح مختلفة، تحرير محضرين عدم وجود لوحة اعلان مواعيد العمل والبيانات لمخبزين بلدى، 4 محاضر عدم وجود سجل التفتيش لمخابز بلدية، 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار السلع الغذائية، 8 محاضر عدم حمل شهادات صحية.





فيما شنت إدارة تموين العجمى برئاسة محمد الطباخ مدير الإدارة وتحت إشراف هاني آدم رئيس الرقابة، حملات في نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير 10 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 6 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، تحرير محضربن عدم وجود لوحة اعلان مواعيد العمل والبيانات لمخبزبن بلدي، تحرير محضرين عدم نظافة أدوات العجين لمخبزين بلدي، تحرير محضرين عدم وجود سجل التفتيش لمخبزين بلدي، ضبط ماكينة صرف خبز خاصة بأحد المخابز من إدارة أخرى في أحد محلات البقالة.



وفي إدارة تموين غرب برئاسة خالد عبد الفتاح مدير الإدارة أسفرت الحملات في نطاق الإدارة عن تحرير 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضر عدم نظافة أدوات العجين، تحرير محضر عدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات لمخبز بلدي، و4 محاضرعدم حمل شهادة صحية، 10 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، 3 محاضر استخدام إسطوانة غاز تجارية بمكان به غاز طبيعى، محضر بيع حرز أسطوانة غاز صغيرة الحجم على ذمة قضية.