الصين تبدأ الإجراءات القانونية للانضمام لمعاهدة تجارة الأسلحة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" اليوم، إن الصين بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية للانضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة، وإنها تسعى إلى الانضمام إليها في أقرب وقت ممكن.



وأضاف شوانغ –في تصريح اليوم السبت- أن الإجراءات القانونية هي إجراء مهم للصين للمشاركة بنشاط في إدارة تجارة الأسلحة العالمية والحفاظ على السلام والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي، ما يعكس تصميم الصين على دعم التعددية وممارسة مفهوم بناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية.



وتابع أن الصين تولي دائما أهمية كبيرة لمسألة النقل غير المشروع للأسلحة التقليدية وإساءة استخدامها، وتدعم أهداف ومقاصد معاهدة تجارة الأسلحة، وتؤيد اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم التجارة الدولية في الأسلحة ومكافحة عمليات النقل غير المشروع للأسلحة.



وأشار شوانغ إلى أن الصين مستعدة لمواصلة تعزيز التبادلات والتعاون مع جميع الأطراف والعمل من أجل بناء نظام معقول لتجارة الأسلحة وتقديم مساهمات إيجابية في الحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين والإقليميين.