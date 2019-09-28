انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مطعم إمبابة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لفحص حريق نشب داخل مطعم بمنطقة إمبابة، كما طلب تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث لكشف ملابساته والوقوف على سبب اندلاع الحريق.



تلقى ضباط قسم شرطة إمبابة إخطارا من غرفة عمليات النجدة بالجيزة، يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة من مطعم أسفل عقار سكني بشارع نادي إمبابة الرياضي، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية رجال الشرطة وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.



