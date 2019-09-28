الصين وكيريباتي توقعان على بيان بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية

وقع عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" ورئيس جمهورية كيريباتي "تانيتي ماماو" على بيان بشأن استئناف العلاقات الثنائية بين الدولتين.



وقال وانغ –في تصريحات عقب مراسم التوقيع في مقر البعثة الصينية الدائمة بالأمم المتحدة في نيويورك نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم- إن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين حكومتي الصين وكيريباتي له أهمية خاصة وغير عادية.



وأضاف أن حكومة جمهورية كيريباتي (أرخبيل يقع في المحيط الهادئ) أكدت أنه توجد "صين واحدة" فقط في العالم، وأن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل كل الصين وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية.



وتابع أن الصين على استعداد لتقديم المساعدة إلى كيريباتي لتحقيق التنمية المستقلة والمستدامة بالتوافق مع مباديء الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة.



وأوضح وانغ "نعتزم أيضا تعزيز التواصل والتنسيق مع كيريباتي في الشؤون الإقليمية والدولية وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للدول النامية بشكل مشترك".