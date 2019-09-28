انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق في شقة بالزيتون

أمرت نيابة الزيتون الجزئية، انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بشقة وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



و تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد الحريق وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى منطقة الزيتون، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.