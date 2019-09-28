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تكنولوجيا

روسيا تحدّث مقاتلاتها الجوية بـ"سو-إس إم30"

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:02 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أكدت مصادر في شركة "روستيخ" أن مقاتلات "سو-إس إم30" Su-30SM الروسية المتعددة المهام حصلت على تقنيات جديدة ومتطورة في إطار عملية تحديث لسلاح الجو بدأتها وزارة الدفاع في البلاد.

وقال رئيس المركز العلمي والتقني التابع لـ"روستيخ"، أليكسي راتنر: "إن مقاتلات Su-30SM التابعة لسلاح الجو الروسي حصلت على معدات وتقنيات متطورة كانت قد اعتمدت في المقاتلات الشبحية الروسية (سو-57) Su-57".

وأشار راتنر إلى أن نظام "OSNOD" الذي حصلت عليه هذه الطائرات، والمطور عن أنظمة اتصالات روسية معروفة، سيساعد مقاتلات Su-30SM في التفوق على المقاتلات الأخرى في الجو، وسيؤمن لها إمكانية التواصل مع المقاتلات والمروحيات والسفن والمراكز الأرضية بسرعة عالية جدا.

وتصنف طائرات Su-30SM من مقاتلات الجيل الرابع المتعددة المهام، وتتميز بقدرتها على تحقيق السيطرة في الجو وتوجيه ضربات إلى جميع الأهداف الجوية والأرضية والبحرية في شتى الظروف المناخية، معتمدة على صواريخ وقنابل موجهة وغير موجهة، ورادارات قادرة على اكتشاف الأهداف على مسافات تزيد عن 200 كلم.

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