بيع نقود عليها صورة ملك بريطاني تنازل عن العرش من أجل الحب

بيعت في مزاد علني بلندن قطعة نقدية برونزية فريدة قيمتها بنس واحد، عليها صورة الملك إدوارد الثامن، الذي لم يتوج ملكا، لأنه تنازل عن العرش بسبب الحب.



تفيد صحيفة The Sun، بأن القطعة النقدية الفريدة بيعت بسعر 133 ألف جنيه استرليني (165 ألف دولار أمريكي)، وهذا السعر هو ضعف السعر الأولي الذي حدده المزاد.



هذه القطعة النقدية تثير اهتمام هواة جامعي القطع والأورق النقدية القديمة، لأنها لم تكن متداولة يوما ما. لأن القطع النقدية النحاسية كانت تسك كنماذج أولية عشية تتويج الملك، بيد أن إدوارد الثامن تنازل عن العرش.



وقد أضيفت هذه القطعة النقدية إلى المجموعة الملكية عام 1938.



ومثل هذه القطع النقدية نادرا ما تباع في المزادات العلنية، فقد بيعت آخر قطعة نقدية في المزاد عام 1978.



وتجدر الإشارة إلى أن إدوارد الثامن، حكم بريطانيا 10 أشهر فقط من 20 يناير لغاية 11 ديسمبر 1936.



بعدها تنازل عن العرش، قبل مراسم تتويجه رسميا، لكي يتمكن من الزواج من المطلقة أوليس سيمبسون، لأن البرلمان البريطاني كان يعارض زواجهما.



بعد تنازل إدوارد الثامن عن العرش، تم تتويج شقيقه جورج السادس، والد ملكة بريطانيا الحالية اليزابيث الثانية، ملكا على بريطانيا.