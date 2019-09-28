السبت 28 سبتمبر 2019 الموافق 29 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

اليونسكو تحيي اليوم الدولي الرابع لتعميم الانتفاع بالمعلومات

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:02 ص
اليونسكو
اليونسكو
أ ش أ
طباعة
تحيي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" اليوم السبت اليوم الدولي الرابع لتعميم الانتفاع بالمعلومات في أكثر من 20 بلدًا من خلال سلسلة من المحادثات المفتوحة التي سوف تستعرض عددًا من المبادرات الرامية إلى تحسين وصول الناس إلى المعلومات والانتفاع بها.
وسوف يركز الاحتفال هذا العام على شعار "الانتفاع بالمعلومات: عدم ترك أحد خلف الركب"، ويؤكد الحاجة إلى الحصول على المعلومات من أجل تحقيق التنمية المستدامة للجميع وتمكين المواطنين المطّلعين من الذّود عن حقوقهم لا سيما الحق في التعليم والحصول على الرعاية الصحية وتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين.
وكانت اليونسكو قد اعتمدت بتاريخ 17 نوفمبر 2015، القرار (38 م 70) الذي أعلنت بموجبه اعتماد يوم 28 سبتمبر من كل عام يومًا عالميًا لتعميم الانتفاع بالمعلومات. ويكتسي هذا اليوم بأهمية خاصة في ظل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ولا سيما مع هدف التنمية المستدامة الذي يدعو إلى ضمان وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية. وقد جري أول احتفال في عام 2016.
وتهدف اليونسكو من خلال محادثاتها المفتوحة إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للمعلومات في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 المتفق عليها دوليًا.كما ستعرض اليونسكو، التي اضطلعت برصد التقدم المحرز في تطوير التشريعات الوطنية وتطبيق هذا الحق، النتائج التي توصلت إليها خلال هذه المحادثات المفتوحة. كذلك سوف تتطرق حلقات النقاش أيضًا إلى تأثير التكنولوجيات الناشئة على التمتع بالحق في الحصول على المعلومات والسبل الممكنة للحد من أوجه التفاوت القائمة في المجال الرقمي والتي لا تزال تطال العديد من المجتمعات الريفية، وفي بعض السياقات، التمييز ضد المرأة والمهاجرين وغيرهم من الفئات السكانية.
وقد اعتمدت اليونسكو توصية تقترح فيها عدة تدابير عملية لتعزيز الانتفاع بالمعارف في المجال السيبرني من أجل توجيه النقاشات والأنشطة التي تقوم بها الهيئات المختصة في هذا الميدان. وتنص التوصية على أنه ينبغي للدول الأعضاء أن تعد سياسات وطنية لتعزيز التعدد اللغوي وتعميم الانتفاع بالمجال السيبرني وأن تدعم تنفيذها. وتفيد أيضًا بأن الانتفاع بشبكة الإنترنت التي تمثل مرفقًا إعلاميًا عامًا يجب أن يُشجَّع عن طريق اعتماد مجموعة ملائمة من السياسات.
وينبغي للدول الأعضاء بالتالي أن تعترف بالحق في الانتفاع عبر الاتصال الشبكي المباشر بالوثائق العامة وسجلات الحكومات، بما في ذلك أي معلومات يحتاج إليها المواطنون في مجتمع ديمقراطي حديث. كما ينبغي لها إنفاذ هذا الحق وتعميم الانتفاع بالمعلومات المدرجة في الناطق العام وضمان تدفقها الحر، من دون أي تمييز يقوم على اعتبارات جغرافية أو اقتصادية أو اجتماعية. ويتعين أيضًا على الدول الأعضاء والمنظمات الدولية أن تيسّر اكتساب المهارات الأساسية المتعلقة باستخدام الحاسوب لمنفعة الجميع وأن تمضي قدمًا في تشجيع تطبيق تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وتسخيرها لتحقيق التنمية المستدامة وإرساء السلام.
وكشف تقرير قياس مجتمع المعلومات لعام 2018 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات أن نحو 51% من سكان العالم أصبحوا قادرين على التواصل عبر الإنترنت بما يصل حاليًا إلى أكثر من 3.9 مليار شخص عبر العالم، مشيرًا إلى تزايد أعداد الأشخاص الذين يدخلون على الإنترنت عبر أجهزة التليفون المحمول بفضل زيادة تغطية وانتشار شبكات المحمول. كذلك إلي انخفاض عدد من يستخدمون الإنترنت عبر التليفونات الثابتة، وانخفاض نسبة الاشتراكات فى الإنترنت عبر التليفون الثابت فى الدول العربية.
وذكر التقرير أن سرعات النطاق العريض زادت على مستوى العالم إلى أكثر من 10 ميجا فى الثانية بينما السرعات أقل من ذلك فى الدول العربية وأفريقيا بما يتراوح بين 2 إلى 10 ميجا في الثانية. وأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبحت تستخدم فى العديد من القطاعات فى التعليم والعمل والصحة.
وأشار إلى أنه توجد اختلافات كبيرة بين المناطق الجغرافية في مستويات تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كما يتضح من الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2017،وهناك أيضًا تباين كبير في تجربة فرادى البلدان داخل كل منطقة - وترتبط هذه الفروق أساسًا بمستويات التنمية الاقتصادية.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 28 دقيقة

موعد مباراة الأهلى وكانو سبورت والقنوات الناقلة

منذ حوالي 23 ساعة

أول تعليق من السيسي على دعوات الفوضى والتخريب (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

السيسي ينعى شهداء الوطن: إنا لمنتصرون بفضل جيش مصر القوي

منذ حوالي 13 ساعة

"فيفا" يصدر بيانًا بشأن أزمة التصويت لـ"محمد صلاح"

ads

الصور

image description

إطلالات ساحرة في حفل ختام مهرجان الجونة

image description

محمد رمضان يشعل حماس الجمهور باحتفالية المنصة

image description

ملحمة وطنية أمام المنصة.. الآلاف يحتشدون في حب مصر

image description

أعلام مصر وصور الرئيس السيسي في حشود تأييد الدولة أمام المنصة

image description

الآلاف يهتفون لمصر من أمام المنصة في مدينة نصر

الأكثر قراءة

بالفيديو.. محمد موسى يكشف فضيحة معتز مطر الجنسية بشقة الرحاب

جريمة على الهواء.. "الجزيرة" تحرّض على اغتيال الرئيس السيسي

القوات المسلحة: القضاء على 118 تكفيرياً واستشهاد وإصابة ضابط و9 جنود

إلهام شاهين: "دفنوني حية وشفت الدود بعيني"

أيام زمان

نجلة الراحلة آمال زايد تكشف السبب الحقيقي وراء وفاة والدتها

سر حبس تحية كاريوكا والثورة التى أقامتها بالسجن

"الشناوي" يكشف دور الزعيم في نجومية علاء ولي الدين

حفيد عبد الوراث عسر: رفض عملي بالفن.. وشرط عدم استغلالي لاسمه

الصحة

اليابان تستورد فيروسات مميتة لتعزيز الإجراءات الوقائية

بشرى.. الذكاء الاصطناعى يشخص السرطان بدقة

إطلاق منصة على الإنترنت لتعزيز المعرفة حول الوقاية من سرطان الرئة

"قلة النوم" تزيد من خطر الإصابة بالسمنة

الرئيس نيوز

صن دوانز يحقق نتيجة تاريخية جديدة في دوري الأبطال

الخارجية تطالب برفع السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب

7 دول بينها مصر في بيان مشترك: لا تسامح مع "كيمياوي الأسد"

أديب يسخر من فشل دعوات الإخوان للتظاهر: "شعبك جدع يا سيسي"

منوعات

بيع نقود عليها صورة ملك بريطاني تنازل عن العرش من أجل الحب

بـ 18.67 مليون دولار.. بيع سيارات ابن رئيس غينيا في المزاد

اليابان تشيد بتحقيق التفوق في الفضاء والأمن الإلكتروني

مبادرة صينية لغرس الأشجار تحصل على أرفع تكريم بيئي من الأمم المتحدة

كشكول

مسيرة بجامعة الأزهر دعما للرئيس السيسي

"المعلمين": أكثر من 15 ألف معلم يشارك في تأييد الرئيس بالنصب التذكاري

طالبة دكتوراه بعين شمس تفوز بالمركز الأول بمسابقة "أطروحتي في 180 ثانية"

تعليم جنوب سيناء: ضوابط للنشر على"الفيس" وصفحة لأخبار المدارس

إسلام سياسي

شيخ الأزهر يشيد بجهود القوات المسلحة والشرطة في معاركتهم ضد الإرهاب

القوات المسلحة: مقتل ١١٨ تكفيريا وتدمير ٢٧٣ عبوة ناسفة بشمال سيناء

السيسي ينعى شهداء الوطن: إنا لمنتصرون بفضل جيش مصر القوي

فشل الإخوان عرض مستمر.. تظاهرات الجماعة على السوشيال ميديا فقط


زيت وسكر

مسيرة حاشدة للعاملين لشركة الدلتا للسكر أمام النصب التذكارى دعما للدولة

التأمين الصحى: النظام الاليكترونى للمنظومة يقضى على الزحام

ضبط ٦٠ الف طن من الذرة الصفراء غير صالحة للاستخدام الآدمي.. والنيابة تحقق

“التنمية المحلية “تستقبل رئيس المعونة الأمريكية بالقاهرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
جمعة شدّ السيفون
بسنت حسن
الفيديوهاتية المديوكر
مؤمن المحمدي
أزمة صلاح
د.كريمة الحفناوى
مسرحية المسيح يُصلب فى فلسطين.. القضية مانتهتش
المزيد

الثقافة

انطلاق احتفالية 100 ألف شاعر من أجل التغيير بالكتب خان

"التعريف بقانون ممارسة العمل الأهلى" بمكتبة القاهرة الكبرى اليوم

عرض فيلم "المواطن كين" بجزويت الإسكندرية الليلة

الليلة.. مناقشة كتاب "المصريون المسيحيون" بحزب التجمع

صفحتنا ع الفيس بوك