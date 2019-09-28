مسيرة لإحياء ذكرى حركة المظلة في هونج كونج

قالت الجبهة المدنية لحقوق الإنسان في هونج كونج التي نظمت مسيرة شارك فيها مليون شخص في يونيو الماضي إنها حصلت على "خطاب عدم ممانعة" من الشرطة لتنظيم مسيرة في وقت لاحق اليوم السبت لإحياء ذكرى حركة المظلة.



وقبل خمسة أعوام، احتل آلاف الأشخاص منطقة وسط المدينة في احتجاج سلمي ضد قانون طالب بحصول المرشحين لأعلى منصب في هونج كونج، الرئيس التنفيذي، على موافقة من بكين.



واليوم، أصبح الإصلاح الانتخابي- والذي يشمل إبطال قانون عام 2014 الخاص بالاختيار المسبق للرئيس التنفيذي- أحد المطالب الرئيسية للحركة المناهضة للحكومة التي اندلعت مجددا ودخلت الآن شهرها الرابع.



ومن بين مطالب المحتجين أيضا، تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في عنف الشرطة ضد المتظاهرين.



وتجمع الآلاف مساء الجمعة في وسط المدينة للاعتراض على اعتداءات الشرطة.



ولم تشهد المدينة الصينية المتمتعة بالحكم الذاتي مستوى الغضب والتنظيم الحالي منذ احتجاجات حركة المظلة الديمقراطية لعام 2014، التي شهدت احتلال السكان للطرق الرئيسية لمدة 79 يومًا.



وكانت الحركة تطالب بانتخابات مباشرة للرئيس التنفيذي لهونج كونج واحتلت مساحات واسعة من الحي المالي بالمدينة وأصابته بالشلل لفترة طويلة.