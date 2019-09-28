ديمقراطيو الكونجرس يستدعون بومبيو بشأن شكوى "مكالمة ترامب"

استدعى نواب ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي اليوم السبت، وزير الخارجية مايك بومبيو، بشأن شكوى مقدمة تزعم سوء تصرف الرئيس دونالد ترامب في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني.



وهذه هي أول مذكرة استدعاء يرسلها الديمقراطيون بعد أن أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي يوم الاربعاء فتح تحقيق رسمي لعزل ترامب على خلفية اتصاله مع أوكرانيا.



وجاء في خطاب أرسل إلى بومبيو أنه "بناء على تحقيق العزل الذي بدأه مجلس النواب، نحن نحيل بموجب ذلك إليكم مذكرة استدعاء تلزمكم بتقديم الوثائق المذكورة في الجدول المرفق طيا بحلول 4 أكتوبر 2019".



وأصدر مذكرة الاستدعاء إيليوت إنجل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، بالتشاور مع رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف ورئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب إيليجاه كومينغز.



وكتب المسؤولون الثلاثة في الخطاب "يجب أن تكون الوثائق المطلوبة بموجب مذكرة الاستدعاء جزءا من تحقيق العزل ويتم مشاركتها بين اللجان".



وقالوا لكبير الدبلوماسيين الأمريكيين إن "إخفاقكم أو رفضكم الامتثال لهذا الاستدعاء سوف يمثل دليلا على عرقلة التحقيق الذي يجريه مجلس النواب".



بالإضافة إلى مذكرة الاستدعاء، حدد إنجل وشيف وكومينغز أيضا مواعيد للإدلاء بشهادات لخمسة مسؤولين في وزارة الخارجية، وهم السفيرة الأمريكية السابقة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش، والممثل الأمريكي الخاص لمفاوضات أوكرانيا كورت فولكر، ونائب مساعد وزير الخارجية جورج كنت، والمستشار تي أولريتش بريشبوهل والسفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند، وفقا لخطاب منفصل أرسلوه إلى بومبيو.



ومن المقرر أن يتم تقديم الشهادات في الفترة ما بين 2 إلى 10 أكتوبر، وفقا للخطاب الثاني.



وتم تقديم شكوى من أحد المبلغين من قبل مسؤول مخابراتي لم تكشف هويته في 12 أغسطس، زاعما أن ترامب أساء استغلال سلطته لالتماس تدخل أجنبي في الانتخابات الأمريكية المزمع عقدها عام 2020.



وكشفت الشكوى كذلك تفاصيل مكالمة هاتفية جرت يوم 25 يوليو بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قام ترامب خلالها، وفقا للشكوى، بالضغط على زيلينسكي "لبدء أو مواصلة التحقيق في" قضية فساد ضد شركة غاز أوكرانية تفيد تقارير بأنها مرتبطة بالمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن وابنه هانتر بايدن.



ونفى بايدن التحدث مع ابنه حول التعاملات التجارية الخارجية للأخير.



وانتقد ترامب يوم الخميس تحقيق العزل واصفا إياه بأنه "وصمة عار" للبلاد و"مطاردة ساحرات أخرى" ضده.