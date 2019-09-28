كوريا الجنوبية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى يناقشان التعاون الثنائى

بحثت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر في نيويورك القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك دعم كوريا الشمالية.



وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية - في بيان اليوم السبت، أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - أن الجانبين تبادلا خلال الاجتماع وجهات النظر حول بعض القضايا مثل المشاريع المشتركة الجارية بين كوريا الجنوبية وهيئة الأمم المتحدة، ومشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يتعلق بكوريا الشمالية وتنفيذ تدابير الإصلاح لنظام تنمية الأمم المتحدة.



وقدمت كانج تقييمها لمساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في التنمية المستدامة، في حين أعرب شتاينر عن امتنانه لدور كوريا الجنوبية بصفتها البلد الرئيس للمجلس التنفيذي للمنظمة العام الجاري.



وكان مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الموجود في كوريا الشمالية يدير برامج تتعلق بالتغذية والطاقة والتأهب للكوارث تهدف إلى الحد من ضعف الناس وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على الصمود، إلا أن المكتب أوقف المشاريع في عام 2016 بموجب نظام العقوبات العالمي.



يُشار إلى أن وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية موجودة في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.