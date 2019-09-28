انفجار يستهدف مركز اقتراع فى قندهار بأفغانستان

وقع انفجار قرب مركز اقتراع في قندهار بجنوب أفغانستان تسبب بإصابة 15 شخصا بجروح، وفق ما أفاد مسؤول في مستشفى ميرويس، في وقت تجري عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية الأفغانية.



وقال الطبيب نعمة الله في اتصال هاتفي: "أصيب 15 شخصا جمعهم رجال بجروح ونقلوا إلى المستشفى"، في أول عمل عنف يسجل في أفغانستان منذ فتح مراكز الاقتراع في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.