الأفغان يبدأون الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة

بدأ الأفغان الإدلاء بأصواتهم صباح اليوم السبت في الانتخابات الرئاسية التي تجري في يوم واحد لاختيار القائد الجديد للبلاد للسنوات الخمس القادمة.



وأعلنت وزارة الداخليّة نشر 72 ألف عنصر لتأمين حراسة نحو 5 آلاف مركز اقتراع في أنحاء البلاد، يُفترض أن تُغلق أبوابها حوالى السّاعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلّي (10.30 بتوقيت جرينتش).



وتُواجه الانتخابات خطر وقوع أعمال عنف، خصوصًا أن طالبان شنت في الآونة الأخيرة سلسلة هجمات انتحاريّة استهدفت مقارّ الحملات والتجمّعات الانتخابيّة وأهدافًا أخرى مرتبطة بالاستحقاق الرئاسي.



وفي 5 سبتمبر، أسفر تفجير شاحنة في كابل عن مقتل 12 شخصًا على الأقلّ.



وفي وقت سابق، أصدرت طالبان بيانًا كرّرت فيه تهديداتها السّابقة بأن حياة كل مقترع "مهدّدة".