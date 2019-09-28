موعد مباراة الأهلى وكانو سبورت والقنوات الناقلة

يلتقي فريقا الأهلي وكانو سبورت، اليوم السبت، في إطار مباريات الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا 2019-2010.



ومن المتوقع أن يلعب الأهلي، بتشكيل مكون من كل من: محمد الشناوي وأحمد فتحي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول وحمدي فتحي وعمرو السولية ورمضان صبحي وحسين الشحات ومجدي قفشة وجونيور أجاي.



موعد مباراة الأهلى وكانو سبورت

وتقام مباراة الأهلي وكانو سبورت على استاد برج العرب في تمام الساعة 8 مساءً اليوم السبت.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وكانو سبورت

ويمكن مشاهدة المباراة على قناتي "ON Sport 1 وTime Sport".



وعيّن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم لمباراة الأهلي وكانو سبورت، من بتسوانا، مكون من جوشوا بوندو حكم ساحة ويعاونه ميشاك ميدوبي وموجوموتسي موراكيلي، بالإضافة إلى تشيبو موكاني حكمًا رابعًا والأثيوبي سولومون أبيبي مراقبًا للمباراة.