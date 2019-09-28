اليوم.. الأرثوذكس يحتفلون بعيد الصليب أول أعياد السنة القبطية

يبدأ الأقباط الأرثوذكس اليوم السبت أول أيام احتفالات عيد الصليب الذى يستمر حتى الإثنين المقبل، وبحسب العقيدة المسيحية ، لقد ظل الصليب الذي صلب عليه المسيح مطمورا بفعل اليهود، تحت تل من القمامة وذكر المؤرخون أن الإمبراطور هوريان الروماني أقام على هذا التل هيكلًا للزهرة الحامية لمدينة روما.



عيد الصليب تحتفل به الكنيسة القبطية وأيضًا الكنيسة الإثيوبية في السابع عشر من توت وفي العاشر من برمهات من كل عام، كما تحتفل به الكنيسة الغربية في الثالث من مايو.



في عام 326 م جرى الكشف على الصليب المقدس بمعرفة الملكة هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين الكبير التي شجعها ابنها على ذلك فأرسل معها نحو 3 آلاف جندي، وفي أورشليم اجتمعت بالقديس مكاريوس أسقف أورشليم وأبدت له رغبتها في ذلك، وبعد جهد كبير أرشدها إليه أحد اليهود الذي كان طاعنا في السن، فعثرت على 3 صلبان واللوحة التذكارية المكتوب عليها يسوع الناصري ملك اليهود.