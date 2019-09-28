موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد والقنوات الناقلة

يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره شيفيلد يونايتد، اليوم السبت الموافق 28 سبتمبر، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتشكيل ليفربول المتوقع يضم كلاً من، أدريان في حراسة المرمى، روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أليكساندر آرنولد - جورجينيو فينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.



موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد

وتقام مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد على ملعب "برامال لين" في تمام الساعة 1:30 مساءً.



القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد

ويمكن مشاهدة المباراة على قنوات "بين سبورتس" اليوم السبت.



ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقاط 18، أما شيفيلد يونايتد يحتل المركز العاشر برصيد نقاط 8.





