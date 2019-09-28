بسبب الشذوذ الجنسى.. كواليس مقتل شاب على يد عامل فى الواحات

يعمل رجال الطب الشرعي على تشريح جثمان شاب قتل على يد عاطل، بعدما رفض ممارسة الشذوذ الجنسي معه فى منطقة الواحات، لإعداد تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه وتسليمه للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.



واعترف المتهم أنه استدرج الضحية إلى منطقة خالية من السكان، فى محاولة لممارسة الشذوذ معه، إلا أن المجنى عليه رفض الاستجابة له، ما دفعه لقتله، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بمنطقة خالية من السكان بالواحات.



وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة عامل، بإجراء التحريات تبين أن عاطلًا سابق اتهامه في عدة قضايا، وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين له تمكن رجال المباحث من ضبطه.



بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه استدرج الضحية لممارسة الشذوذ معه، وعندما رفض القتيل، قرر التخلص منه وقتله.



حرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.