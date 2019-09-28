أهالى قرية كفر الديب: "شهيد كمين التفاحة" كان يسعى لخدمة الناس

اعرب أهالي قرية كفر الديب، مركز زفتى، بمحافظة الغربية، عن عميق حزنهم عقب علمهم نبأ استشهاد المساعد أول بسام نجيب زيان، أمس الجمعة، ضمن شهداء اللواء ١٣٦ الكتيبة ٥٣٨ كمين التفاحة، بمنطقة بئر العبد، بمحافظة شمال سيناء.



وأكد أهالي القرية، أن الشهيد أب لبنتين وولد الكبير أحمد وهو طالب في كلية الهندسة وإسراء، ونعمة، وهن طالبات بالإعداد والإبتدائي.

وقال أحمد الجيزاوي، أحد أهالي القرية، إن الشهيد أحد أبناء القرية الأبرار الذين تعشقهم القرية لانه خدوم جدًا وكان عليه رحمة الله عليه يسعى لخدمة الناس.



وأضاف "الجيزاوي"، في تصريح لـ"الدستور"، أن "أبوأحمد"، كما كان يُلقبه أهل القرية يستحق الشهادة في سبيل الله والوطن، لأن الشهادة شرف وخير في الدنيا والآخرة.