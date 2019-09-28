الوادى الجديد تحصد 39 ميدالية ذهبية ببطولة الجمهورية للأيكيدو

أعلنت محافظة الوادي الجديد في بيان لها، بإرسال التهنئة من محافظ الوادى الجديد لفريق الأيكيدو بالمحافظة وذلك بعد تحقيق نتائج مشرفة ببطولة الجمهورية للأيكيدو والجودو والسومو والتب أقيمت بنادى طلائع الجيش، حيث حصد الفريق ٣٩ ميدالية ذهبية خلال مشاركته بالبطولة.



وأكد فولي أبوحسيبة، مدرب الفريق، أن لاعبي المحافظة حصلوا أيضا على ٦ ميداليات فضية، مشيرا إلى أن الفريق يحظى بدعم كامل من محافظ الإقليم بعد تحقيقه لنتائج مبهرة بأكثر من بطولة علي التوالي.



هذا وقد حصل فريق الأنسات على عدد ١٦ ميدالية على مستوى الجمهورية، وحصل فريق الرجال على ٩ ميداليات ذهبية على مستوى الجمهورية، بينما حصل فريق الناشئين على ١٤ ميدالية ذهبية و٦ فضيات.