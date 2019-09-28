أحمد رزق: سعيد بتكريم "هنيدى" فى مهرجان الجونة السينمائى

أكد الفنان أحمد رزق، أنه سعيد بحضور تكريم النجم محمد هنيدي، أثناء ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.



وأضاف "رزق"، في تصريح لـ"الدستور"، أن تكريم محمد هنيدي يعتبر تكريم لجيل الكوميديا كله؛ لأن هنيدي قدم أجيال متتالية في السينما وفي الكوميديا.



وأوضح أن الدورة الثالثة من المهرجان خرجت بشكل مشرف وأن المهرجان يساهم في تقديم صورة مشرفة عن السينما المصرية.

