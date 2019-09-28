"أهالى كفر الديب" ينتظرون وصول جثمان الشهيد لتشييعه لمثواه الأخير

سادت حالة من الحزن واتشحت قرية كفر الديب مركز زفتى محافظة الغربية، بالسواد عقب وصول نبأ استشهاد المساعد أول بسام نجيب زيان، أمس الجمعة، ضمن شهداء اللواء ١٣٦ الكتيبة ٥٣٨ كمين التفاحة، بمنطقة بئر العبد، بمحافظة شمال سيناء.



وأصطف أهالي القرية والقرى المجاورة، منتظرين وصول الجثمان، لتشييعه الى مثواه الأخير في مقابر القرية والتي سبق أن قدمت الشهيد أحمد ناصف في العام الماضي.



وقال عبده الديب، أحد أهالي القرية، في حديث خاص لـ"الدستور" نحسبهم شهداء جميعًا من ضباط وصف وجنود، رحم الله شهداء مصر الأبرار الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم وحياتهم للدفاع عن أمن وسلامة البلاد من جماعات الإرهاب المسلح ومصر لن تنسى شهداءها على مر التاريخ، وسيذكر التاريخ هؤلاء الشهداء بحروف من نور.



وأضاف أن، الشهيد أحد أبناء البرية الأبرار الذين أعشقهم القربة ولا مشاكل لهم مع أحد والجميع يعتبره أخ لهم جميعًا، وأنه في آخر زيارة له منذ أسبوعين زار معظم أقاربه وأصدقائه وكأنه يودعهم.