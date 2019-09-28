الأوقاف: صدمة الخونة والعملاء بإرادة الشعب أصابتهم بالإحباط

قالت وزارة الأوقاف، إن من يقرأ الأحداث الجارية قراءة دقيقة واعية يدرك مدى عظمة وأصالة ووعي الشعب المصري، ومدى ثقته في قيادته السياسية ورئيسه الوطني الحكيم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفِي قواته المسلحة الباسلة، وفِي شرطته الوطنية، وفِي قضائه العادل، وفي مؤسساته الدينية، وسائر مؤسسات الدولة الوطنية، فلم ينجر خلف الدعوات الهدامة للجماعة الإرهابية ومن سار في ركابها من المأجورين، فخرج مؤيدًا لرئيسه.



وأشادت الأوقاف، في بيان لها، بجهود الرئيس الدؤوبة في بناء مصر المستقبل، مصر العزيزة الأبية، وهو ما أصاب عناصر الجماعة الإرهابية وأذنابها من الخونة والعملاء وداعميهم ومموليهم بالحسرة واليأس والإحباط، لإدراكهم أنهم مهما أنفقوا من أموال: "فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة"، ما جعل أصوات البائسين واليائسين والمحبطين منهم يرفعون أصواتهم ويصبون جام غضبهم على قياداتهم الفاسدة ويطالبون بإزاحتهم عن المشهد لعجزهم من جهة وفسادهم من جهة أخرى.



واختتمت الأوقاف بيانها قائلة: "سيظل الوطني الشريف شريفًا، ويبقى الخائن خائنًا والعميل عميلًا، وتبقى مصر شامخة مرفوعة الهامة بأبنائها المخلصين الشرفاء الأوفياء".