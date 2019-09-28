انطلاق احتفالية 100 ألف شاعر من أجل التغيير بالكتب خان

تنطلق بمكتبة الكتب خان٬ في السادسة مساء اليوم السبت٬ احتفالية شعرية بعنوان "100 ألف شاعر من أجل التغيير"، والتي تقام سنويا في السبت الأخير من شهر سبتمبر.



تقام أكثر من 500 فعالية في أكثر من 65 دولة ومدينة حول العالم، هناك العديد من الدول المشاركة في هذه الفعالية ومن الدول العربية تشارك مصر والمغرب وتونس وفلسطين.



يشارك في الاحتفالية مجموعة منتقاة من أجمل الأصوات الشعرية وهم: إبراهيم السيد - إبراهيم داوود - أحمد شافعي - أشرف يوسف - الشربيني عاشور - جرجس شكري - جمال القصاص - حاتم الوكيل - رانيا خلاف - زين العابدين فؤاد - سارة عابدين - سارة علام - عاطف عبدالعزيز - عبدالرحيم يوسف - عزة حسين - علاء خالد - غادة نبيل - فاطمة قنديل - فتحي عبدالسميع - لبني عبدالله -ماجد زاهر- مصطفى السيد سمير - محمد خير- محمود شرف - محمود عاطف - محمود فهمي - رشا عمران - هدى عمران- وائل عبدالفتاح - ياسر الزيات - يوسف رخا. شروق كمال - رحمة محمد عبدالجليل - محمد غازي - ريهام عزيز الدين - داليا عاصم.