وفاة الطفلة "جنة" ضحية تعذيب جدتها بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد عبداللطيف مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وفاة الطفلة جنة محمد سمير، 5 سنوات، ابنة قرية بساط كريم الدين، التابعة لمركز شربين في محافظة الدقهلية نتيجة توقف عضلة القلب إثر الآلام التى كانت تعانى منها نتيجة بعض الحروق وبتر القدم اليسرى.



وأضاف "مكى" أن الطفلة كانت تعرضت لعملية تعذيب وكى بالنار فى أماكن متفرقة من الجسد، مؤكدا أن الأطباء بمستشفى المنصورة الدولى قدموا ما يمكن لإنقاذ حياتها والمحافظة على الوظائف الحيوية للجسم.



و‎تعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة لمأمور مركز شرطة شربين، من مستشفى المركز، بوصول الطفلة جنة محمد سمير، ٥ سنوات، ومقيمة في قرية بساط كريم الدين، التابعة للمركز، مصابة بحروق في أعضاءها التناسلية، بالإضافة إلى كدمات وتورم شديد في المنطقة الحساسة، وتم نقلها لمستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي سابقًا".



‏‎بانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ، وبسؤال جدها لوالدها، اتهم جدتها لوالدتها، وتدعى "صفاء. ع. ع"، بالقيام بذلك والتعدي على حفيدتها؛ بسبب تبولها اللا إرادى، عن طريق تسخين آلة حادة، وكيها في المنطقة الحساسة "أعضاءها التناسلية".



‏‎وتبين من التحريات، أن الطفلة وشقيقتها الكبرى، من أبوين كفيفين، وانفصلا منذ أربع سنوات، وانتقلا إلى حضانة الجدة بحكم قضائي لصالحها العام الماضي، وبتقنين الإجراءات تم ضبط الجدة المتهمة.



و‎تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على نيابة شربين، ادعت الجدة على غير الحقيقة، أن الطفلة سقط عليها زيت مغلي، إلا أنها عقب مواجهتها بأقوال الطفلة، اعترفت بأنها عذبتها بدافع تأديبها على تبولها اللا إرادي، وبعد مواجهتها بأقوال الطفلة، قررت النيابة حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات.