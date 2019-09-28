تراجع أسعار النفط اليوم.. "برنت" بـ61.04 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت، وسط مخاوف تجاه مستويات الطلب ومع التطورات الجيوسياسية، ليسجل خسائر أسبوعية بلغت نحو أكثر من 4%.



ويأتى ذلك بعد تصريحات الرئيس الإيراني، بأن الولايات المتحدة عرضت إزالة كافة العقوبات المفروضة على طهران في مقابل المفاوضات.



وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أنها قد تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام الجاري و2020، حال تعرض الاقتصاد العالمي إلى مزيد من التباطؤ.



فيما كشفت بيانات شركة "بيكر هيوز" اليوم تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع السادس على التوالي.

وانخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبربأكثر من 1.6% إلى 61.04 دولار للبرميل، كما هبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة تصل إلى نحو 1% ليسجل55.91 دولار للبرميل.