"التعريف بقانون ممارسة العمل الأهلى" بمكتبة القاهرة الكبرى اليوم

تقام في السادسة من مساء اليوم السبت٬ بمكتبة القاهرة الكبري بالزمالك٬ أمسية ثقافية تحت عنوان "قانون الجمعيات الأهلية الجديد" للتعريف بقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019. هذا ويشارك بالنقاش والمداخلات كل من: الدكتور ياسر عبدالله، زميل جامعة الينوى بأمريكا ورئيس مجلس أمناء مؤسسة بناء، والدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، والمحامى عماد هريدى، الاستشارى حسين جبريل، خبير منظمات المجتمع المدنى، ويدير اللقاء ياسر عثمان، مدير عام المكتبة.



يشار إلى أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي. وتلتزم به جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والاتحادات العاملة في المجال في أنظمتها الأساسية وأنشطتها وتمويلها باحترام أحكام ومبادئ الدستور والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.



وتسري أحكامه على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والاتحادات العاملة في هذا المجال، ويحظر ممارسة العمل الأهلي بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له.