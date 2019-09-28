حكايات الرجالة مع المنشطات الجنسية.. "بناخدها عشان الشغل"

"خد الحباية دى.. هتخليك تمام".. كثيرًا ما يتنشر بين الشباب تناول المنشطات الجنسية قبل الفرح، فقد أصبحت من الأمور العادية لبعض الشباب، ولكن لا يعلم أنها أخطرها.



فوفقًا لدراسة أجراها عددًا من الباحثين، من جامعة "شيكاغو" الأمريكية، أفادت أن المنشطات الجنسية إنتشرت بنسبة 70% بين الشباب لمن هم تحت سن الثلاثين، الأمر الذى يعد من الأمور الخطر.



وفى إحصائية ذكرها موقع "ديلى ميل" البريطاني، فقد تسببت المنشطات الجنسية في زيادة نسبة الوفاة المبكرة بين الشباب بنسبة 16%، بالإضافة الى زيادة نسب الإدمان للمخدرات بين الشباب بنسبة 30%.



"بأخد منشطات من أول سنة جواز".. هكذا أجاب عبد الرحمن محمد، 36 عام، مؤكدًا أن المنشطات الجنسية من العقاقير التى لا غنى عنها بالنسبة إليه.



وأضاف محمد، أن السبب وراء إستخدامه للمنشطات الجنسية، هو الانشغال طوال اليوم فى العمل من أجل كسب لقمة العيش، الأمر الذى يتسبب فى ضعف القدرة الجنسية، التي تحتاج الى منشط.



"بأخدها عشان أعرف أشتغل".. أحمد جلال، 42 عام، كان المبرر لديه لتناول المنشطات الجنسية، هو المساعدة فى القدرة على مواصلة العمل، حيث أنه يعمل سائق على أحد السيارات الأجرة، مشيرًا الى أن المنشطات تساعده فى مواصلة يومه بشكل جيد.



ومن الناحية الطبية، أكدت الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشارى الطب النفسى، أن المنشطات الجنسية من الأمور الخطرة على صحة الشباب، مضيفة أنها تتسبب في الكثير المشاكل الجنسية على المدى البعيد.



وأشارت إلى أن، تناول المنشطات الجنسية فى سن صغير، تتسبب فى إدمان الشخص عليها، الأمر الذى يجعلها من الأمور الضرورية لإتمام العملية الجنسية، فضلًا عن تلف خلايا المخ على المدى البعيد.



ونوهت إستشاري الطب النفسي، أن المنشطات الجنسية يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالضعف الجنسي فى سن صغير، الأمر الذى يتسبب فى الكثير من المشاكل النفسية كالإكتئاب.



وأظهرت العديد من الدراسات الطبية، المخاطر التي يمكن أن تتسبب فيها المنشطات الجنسية لجسمك، فوفقًا لدراسة نشرها موقع "الجارديان" البريطاني، تفيد أن المنشطات الجنسية تؤدي إلى الإصابة بالعقم عند الرجل.



وكشفت الدراسة، أن الاستخدام المفرط للمنشطات الجنسية من قبل الشباب، يؤثر بشكل كبير فى القدرة الجنسية فيما بعد، حيث أكد الباحثون أن ضعف الإنتصاب من المشكلات الجنسية التي تصيب متعاطي المنشطات الجنسية منذ الصغر.