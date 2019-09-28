السبت 28 سبتمبر 2019 الموافق 29 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

حكايات الرجالة مع المنشطات الجنسية.. "بناخدها عشان الشغل"

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:27 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
طباعة
"خد الحباية دى.. هتخليك تمام".. كثيرًا ما يتنشر بين الشباب تناول المنشطات الجنسية قبل الفرح، فقد أصبحت من الأمور العادية لبعض الشباب، ولكن لا يعلم أنها أخطرها.

فوفقًا لدراسة أجراها عددًا من الباحثين، من جامعة "شيكاغو" الأمريكية، أفادت أن المنشطات الجنسية إنتشرت بنسبة 70% بين الشباب لمن هم تحت سن الثلاثين، الأمر الذى يعد من الأمور الخطر.

وفى إحصائية ذكرها موقع "ديلى ميل" البريطاني، فقد تسببت المنشطات الجنسية في زيادة نسبة الوفاة المبكرة بين الشباب بنسبة 16%، بالإضافة الى زيادة نسب الإدمان للمخدرات بين الشباب بنسبة 30%.

"بأخد منشطات من أول سنة جواز".. هكذا أجاب عبد الرحمن محمد، 36 عام، مؤكدًا أن المنشطات الجنسية من العقاقير التى لا غنى عنها بالنسبة إليه.

وأضاف محمد، أن السبب وراء إستخدامه للمنشطات الجنسية، هو الانشغال طوال اليوم فى العمل من أجل كسب لقمة العيش، الأمر الذى يتسبب فى ضعف القدرة الجنسية، التي تحتاج الى منشط.

"بأخدها عشان أعرف أشتغل".. أحمد جلال، 42 عام، كان المبرر لديه لتناول المنشطات الجنسية، هو المساعدة فى القدرة على مواصلة العمل، حيث أنه يعمل سائق على أحد السيارات الأجرة، مشيرًا الى أن المنشطات تساعده فى مواصلة يومه بشكل جيد.

ومن الناحية الطبية، أكدت الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشارى الطب النفسى، أن المنشطات الجنسية من الأمور الخطرة على صحة الشباب، مضيفة أنها تتسبب في الكثير المشاكل الجنسية على المدى البعيد.

وأشارت إلى أن، تناول المنشطات الجنسية فى سن صغير، تتسبب فى إدمان الشخص عليها، الأمر الذى يجعلها من الأمور الضرورية لإتمام العملية الجنسية، فضلًا عن تلف خلايا المخ على المدى البعيد.

ونوهت إستشاري الطب النفسي، أن المنشطات الجنسية يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالضعف الجنسي فى سن صغير، الأمر الذى يتسبب فى الكثير من المشاكل النفسية كالإكتئاب.

وأظهرت العديد من الدراسات الطبية، المخاطر التي يمكن أن تتسبب فيها المنشطات الجنسية لجسمك، فوفقًا لدراسة نشرها موقع "الجارديان" البريطاني، تفيد أن المنشطات الجنسية تؤدي إلى الإصابة بالعقم عند الرجل.

وكشفت الدراسة، أن الاستخدام المفرط للمنشطات الجنسية من قبل الشباب، يؤثر بشكل كبير فى القدرة الجنسية فيما بعد، حيث أكد الباحثون أن ضعف الإنتصاب من المشكلات الجنسية التي تصيب متعاطي المنشطات الجنسية منذ الصغر.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

القوات المسلحة: القضاء على 118 تكفيرياً واستشهاد وإصابة ضابط و9 جنود

منذ حوالي 22 ساعة

حبس مسن هتك عرض طفل فى حلوان

منذ حوالي 7 ساعات

اندلاع حريق هائل في أحد المطاعم بإمبابة (صور)

منذ حوالي 22 ساعة

سر حبس تحية كاريوكا والثورة التى أقامتها بالسجن

ads

الصور

image description

إطلالات ساحرة في حفل ختام مهرجان الجونة

image description

محمد رمضان يشعل حماس الجمهور باحتفالية المنصة

image description

ملحمة وطنية أمام المنصة.. الآلاف يحتشدون في حب مصر

image description

أعلام مصر وصور الرئيس السيسي في حشود تأييد الدولة أمام المنصة

image description

الآلاف يهتفون لمصر من أمام المنصة في مدينة نصر

الأكثر قراءة

القوات المسلحة: القضاء على 118 تكفيرياً واستشهاد وإصابة ضابط و9 جنود

جريمة على الهواء.. "الجزيرة" تحرّض على اغتيال الرئيس السيسي

بالفيديو.. محمد موسى يكشف فضيحة معتز مطر الجنسية بشقة الرحاب

"فيفا" يصدر بيانًا بشأن أزمة التصويت لـ"محمد صلاح"

أيام زمان

نجلة الراحلة آمال زايد تكشف السبب الحقيقي وراء وفاة والدتها

سر حبس تحية كاريوكا والثورة التى أقامتها بالسجن

"الشناوي" يكشف دور الزعيم في نجومية علاء ولي الدين

حفيد عبد الوراث عسر: رفض عملي بالفن.. وشرط عدم استغلالي لاسمه

الصحة

اليابان تستورد فيروسات مميتة لتعزيز الإجراءات الوقائية

بشرى.. الذكاء الاصطناعى يشخص السرطان بدقة

إطلاق منصة على الإنترنت لتعزيز المعرفة حول الوقاية من سرطان الرئة

"قلة النوم" تزيد من خطر الإصابة بالسمنة

الرئيس نيوز

صن دوانز يحقق نتيجة تاريخية جديدة في دوري الأبطال

الخارجية تطالب برفع السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب

7 دول بينها مصر في بيان مشترك: لا تسامح مع "كيمياوي الأسد"

أديب يسخر من فشل دعوات الإخوان للتظاهر: "شعبك جدع يا سيسي"

منوعات

اليابان تشيد بتحقيق التفوق في الفضاء والأمن الإلكتروني

مبادرة صينية لغرس الأشجار تحصل على أرفع تكريم بيئي من الأمم المتحدة

مظاهرات "إضراب الأرض" تشهد مشاركة قياسية في ولايات النمسا

خبر صادم.. الشوكولاتة لا تعمل على تحسن البصر

كشكول

مسيرة بجامعة الأزهر دعما للرئيس السيسي

"المعلمين": أكثر من 15 ألف معلم يشارك في تأييد الرئيس بالنصب التذكاري

طالبة دكتوراه بعين شمس تفوز بالمركز الأول بمسابقة "أطروحتي في 180 ثانية"

تعليم جنوب سيناء: ضوابط للنشر على"الفيس" وصفحة لأخبار المدارس

إسلام سياسي

شيخ الأزهر يشيد بجهود القوات المسلحة والشرطة في معاركتهم ضد الإرهاب

القوات المسلحة: مقتل ١١٨ تكفيريا وتدمير ٢٧٣ عبوة ناسفة بشمال سيناء

السيسي ينعى شهداء الوطن: إنا لمنتصرون بفضل جيش مصر القوي

فشل الإخوان عرض مستمر.. تظاهرات الجماعة على السوشيال ميديا فقط


زيت وسكر

مسيرة حاشدة للعاملين لشركة الدلتا للسكر أمام النصب التذكارى دعما للدولة

التأمين الصحى: النظام الاليكترونى للمنظومة يقضى على الزحام

ضبط ٦٠ الف طن من الذرة الصفراء غير صالحة للاستخدام الآدمي.. والنيابة تحقق

“التنمية المحلية “تستقبل رئيس المعونة الأمريكية بالقاهرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
جمعة شدّ السيفون
بسنت حسن
الفيديوهاتية المديوكر
مؤمن المحمدي
أزمة صلاح
د.كريمة الحفناوى
مسرحية المسيح يُصلب فى فلسطين.. القضية مانتهتش
المزيد

الثقافة

انطلاق احتفالية 100 ألف شاعر من أجل التغيير بالكتب خان

"التعريف بقانون ممارسة العمل الأهلى" بمكتبة القاهرة الكبرى اليوم

عرض فيلم "المواطن كين" بجزويت الإسكندرية الليلة

الليلة.. مناقشة كتاب "المصريون المسيحيون" بحزب التجمع

صفحتنا ع الفيس بوك