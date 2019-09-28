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ديزى ماى.. طفلة فقدت ساقيها تشارك فى أسبوع الموضة بباريس

السبت 28/سبتمبر/2019 - 06:16 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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عادت الصغيرة ديزي ماي-ديميتر، التي فقدت ساقيها بعد أن اضطر الأطباء لبترها وهي رضيعة بسبب عيب خلقي منذ الولادة، إلى الممشى في عرض أزياء دار (لولو إيه جيجي) في برج إيفل الجمعة خلال أسبوع الموضة في باريس.

وبدأت البريطانية المولودة في برمنجهام، والتي تبلغ من العمر حاليًا تسع سنوات، المشاركة في عروض أزياء بريطانية قبل عام، وشاركت في أسبوع الموضة للأطفال بلندن في فبراير وفي أسبوع نيويورك للموضة هذا الشهر.

وقالت "ديزي"، على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" تحت صورة لها مع والدها ألكس أمام برج إيفل: "هنا لنصنع التاريخ، هذا ما نفعله".

وتستخدم "ديزي" طرفين صناعيين مصنوعين من الكربون من أجل الركض والسير على الممشى مكنتاها من القيام بشقلبة بهلوانية خلال عرض الأزياء في لندن، أما في المدرسة فتستخدم نوعًا آخر من الأطراف الصناعية.

كما ذكرت لتلفزيون رويترز أنها تحب ارتداء الملابس الجميلة والتقاط صور لها، مضيفة: "يصففون شعري ويضعون المساحيق ثم ارتدي ثوبي وأثبت الساقين ثم أخرج للممشى. أحيانًا لا أشعر بأي اختلاف".

وتعتبر "ديزى"، أول طفلة تشارك بأحد عروض الأزياء، وهي مبتورة الساقين، الأمر الذي جذب الكثيرين لروية الطفلة على "الردكاربت".

وقال أليكس ديميتري، والد الطفلة إنها تريد أن تمهد الطريق أمام من فقدوا سيقانهم لدخول هذا المجال.

وأوضح أليكس، أن مشاركة ابنته في العرض، يعتبر بمثابة نقطة تحول في حياتها، مشيرا إلى أنها تساهم بشكل كبير في تقبل المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة.

ولم تكن ديميترى الأولى فقد شارك "جافيوس ماركوس" الذي سقط على منحدر في عام 2016 وعانى من إصابة في العمود الفقري، في أحد عروض الأزياء وهو يرتدي من ماركة "نايكي".

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