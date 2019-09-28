عرض فيلم "المواطن كين" بجزويت الإسكندرية الليلة

يعرض بنادي سينما مركز الجزويت بالإسكندرية٬ في السابعة من مساء اليوم السبت٬ الفيلم الروائي الطويل "المواطن كين" سيناريو هيرمان جي٬ ومن إخراج أورسن ويلس. بطولة: أورسن ويلس٬ جوزيف كوتن٬ دوروثي كومينجور٬ إيفريت سلاون٬ راي كولينز وجورج كولريز. وتبلغ مدة عرضه 119 دقيقة، من إنتاج عام 1941 وترشح لتسعة جوائز أوسكار وفاز بجائزة الأوسكار لأحسن سيناريو.



يتناول الفيلم محاولة مجموعة من المراسلين فك شفرة الكلمة الأخيرة التي تكلم بها تشارلز فوستر كين، عملاق صحيفة المليونير: "Rosebud". يبدأ الفيلم بملف إخباري يصف حياة كين للجماهير، ومن هناك، تظهر علينا ذكريات من حياة كين. بينما يحقق الصحفيون أكثر، يرى المشاهدون عرضًا لارتقاء رجل رائع إلى الشهرة، وكيف سقط في النهاية عن قمة العالم.