محافظ سوهاج يُقيل مدير مواقف "دار السلام" لتقصيره فى العمل

أقال محافظ سوهاج، مدير المواقف بمركز ومدينة دار السلام، لتقصيره في العمل.



جاء ذلك خلال جولته التفقدية المفاجئة بالمدينة مساء اليوم، للوقوف على جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.



وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أن، المحافظ تفقد سير العمل بموقف دار السلام - سوهاج، حيث تم رصد عدم وجود استيكرات للإعلان عن تعريفة الأجرة على عدد من السيارات، وعدم وجود الموظف المختص بالموقف، لافتًا الى إحالته للتحقيق، كما وجه المحافظ بازالة أحد المقاهي العشوائية بمدخل الموقف.



واستمع المحافظ الى المواطنين عن الخدمات المقدمة، كما تفقد عدد من شوارع المدينة، موجهًا برفع مستوى النظافة وازالة الإشغالات.