محافظ سوهاج يُقيل نائب رئيس مدينة "جرجا"

أقال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، المتواجد بنوباتجية الجمعة، لتقصيره في العمل، وتدنى مستوى النظافة وانتشار الاشغالات بشوارع المدينة، جاء ذلك خلال جولته التفقدية المفاجئة بالمدينة، للوقوف على جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.



وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، أن المحافظ تفقد مدخل مدينة جرجا، وشارع ترعة نجع حمادى ومنطقة شرق السكة الحديد، وشارع الكورنيش، بالإضافة إلى ميدان الصهريج، والذي قد وجه المحافظ برصفة الشهر الماضي.



ولفت المتحدث الرسمي إلى رصد العديد من إشغالات المقاهي، وتدنى مستوى النظافة بتلك الشوارع، وميدان الصهريج، مشيرًا إلى أن المحافظ شدد على رئيس المدينة بإزالة الإشغالات ورفع مستوى النظافة والإنارة بالشوارع.



الجدير بالذكر أن المحافظ بدأ جولته التفقدية المفاجئة، بتفقد مركز ومدينة دار السلام، للوقوف على جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.