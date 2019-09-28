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الثقافة

الليلة.. مناقشة كتاب "المصريون المسيحيون" بحزب التجمع

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:12 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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تستقبل قاعة خالد محيي الدين بحزب التجمع٬ في مقره الكائن بشارع كريم الدولة طلعت حرب وسط البلد٬ في السابعة من مساء اليوم السبت٬ حفل إطلاق وتوقيع ومناقشة كتاب "المصريون المسيحيون.. ودورهم في تأسيس الحركة الشيوعية"٬ والصادر حديثا عن مؤسسة مجاز الثقافية٬ للكتاب سليمان شفيق. وذلك بحضور كل من، أمينة شفيق والمؤرخ الدكتور محمد عفيفى وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع.

وفي مقدمته للكتاب يشير "شفيق" إلى أن المنطقة العربية عاشت منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي٬ حالة من عدم الاستقرار الفكري والسياسي والاجتماعي٬ حيث كانت المجتمعات العربية تحت وطأة الاستعمار الغربي٬ بينما كانت الدولة العثمانية في حالة إعياء وضعف شديدين٬ وكانت قضية التحرر من الاستعمار والنهضة الشاملة من أهم الإشكالات التي واجهها المجتمع ومثقفو تلك الفترة٬ فتعددت في ذلك المشاريع والتوجهات.

كما يتطرق المؤرخ الدكتور "محمد عفيفي" في مقدمته للكتاب إلى أهمية موضوع الدراسة "المصريون المسيحيون"، قائلًا: "هو موضوع ذو أهمية بالنسبة لي شخصيًا٬ كما أنه في غاية الأهمية في تأكيد فكرة المواطنة بشكل عام".

من هنا كان حرص المؤلف على تقديم فكرة الانتماء المصري "المصريون" على الانتماء الديني "المسيحيون، كما يرجع حرص سليمان شفيق على اختيار مصطلح "المصريون المسيحيون" بدلا من مصطلح "الأقباط"؛ نظرًا لدور بعض المسيحيين الشوام "المتمصرين" في نشأة الحركة الشيوعية في مصر.

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