افتتاح 4 معارض شخصية بأتيليه العرب

يفتتح في السابعة مساء اليوم السبت٬ بجاليري ضي- أتيليه العرب للثقافة والفنون، أربعة معارض شخصية للفنانين: "منى عليوة – منى غريب – أسامة عمران – سلامة فؤاد حسن".



ويضم المعرض تشكيلة مختلفة ومتنوعة من أعمال التصوير الزيتي والتصوير الجداري والكولاج والنحت.



أما عن الفنانين المشاركين في المعرض: "منى عليوة، أستاذ مساعد كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية٬ لها العديد من الأبحاث العلمية المنشورة بالمجلات العلمية والمؤتمرات الدولية في مجال التصوير الجداري".



وأقامت بعض المعارض الخاصة آخرها معرض "ملامح مصرية" بمتحف محمود سعيد بالإسكندرية 2016.



أما الفنانة منى غريب٬ عضو بمجلس قسم النحت بكلية الفنون الجميلة، جامعة الإسكندرية، وتعمل حاليًا أستاذ مساعد بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، قسم النحت تخصص النحت الخزفي، لها عدة معارض نذكر منها: معرض خاص بقصر ثقافة سيدى جابر 2003، معرض خاص بقصر ثقافة الأنفوشى 2005، معرض خاص بمركز محمد رشيد للتنمية الثقافية والاجتماعية 2009.



بينما من معارض الفنان أسامة عمران٬ معرض الفن في متناول الجميع بأتيليه القاهرة، ومعرض الطلائع بجمعية محبي الفنون الجميلة، معرض الثقافة الجماهيرية العامة 1974- معرض الأمومة 1977، معرض الحفر العصري المعاصر 1977.



بينما الفنان سلامة فؤاد فقد درس الفن دراسة حرة٬ وعن تجربته الفنية يقول الفنان عصمت داوستاشي: "سلامة فؤاد فنان سكندرى٬ بعد أن نجت سفينته من بحر الظلمات ورست عند ميناء التجريد الذى وجد فيه نفسه. أبعده المرض سنوات عن التواجد الإيجابى فى الساحة التشكلية. وها هو يعود بمخزونه الإبداعى فى معرضه هذا بجاليرى ضى 2019 ليواصل بعده إبحاره من جديد٬ لعله يستكمل رحلته التجريبية التى بدأت من الرسوم التلقائية والخط العربى وتشكيل الحلى بخامة النحاس إلى تشكيلاته التجريدية بقص الورق ولصقه".