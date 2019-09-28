رئيس حزب الغد: ندعم الدولة والسيسى فى محاربته للإرهاب والفساد

حرص المهندس موسى مصطفي موسى، رئيس حزب الغد ورئيس تحالف الأحزاب المصرية، على المشاركة في الفعاليات الشعبية؛ لدعم الدولة المصرية، أمس الجمعة، في محيط النصب التذكاري.



وقال "موسى"، في بيان له: "نحن ندعم الدولة والرئيس السيسي في محاربته للإرهاب والفساد، ونساند الرئيس في مشواره الصعب في الإصلاح الاقتصادي، ونحافظ على أمن واستقرار البلاد، والتي بدأت تحصد الكثير والكثير، بفضل الإنجازات الضخمة التي تمت على الأرض والمجهودات الجبارة التي تمت على مدار الخمسة أعوام السابقة".



وأضاف: "نرفض عودة عدم الاستقرار والفوضى ونتصدى لمحاولات الهدم والتي تستغل الظروف الاقتصادية الضاغطة على المصريين، ونرفض تلك البذاءات والترهات التي تستهدف النيل من سمعة الرئيس ومن سمعة الجيش كمؤسسة نفخر بها، كما تهدف إلى ضرب العلاقة بين الجيش والشعب، وتقويض الدولة المصرية ومحاولة هدمها ونراهن علة وعي المصرين وثقتهم في الرئيس والجيش".