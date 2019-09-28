حريق فى الحشائش بطريق أبوالريش الزراعى بأسوان

اندلع حريق فى الحشائش والهيش، بمنطقة الأدفاوية الواقعة على طريق أبوالريش الزراعى بأسوان، دون أى خسائر بشرية.



وتلقت الحماية المدنية بأسوان، أخطارًا يفيد باندلاع حريق بالحشائش والهيش بطريق أبوالريش الزراعى، وتوجهت على الفور سيارات الأطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده.



وتلقت مديرية أمن أسوان برئاسة اللواء محمد عمارة، أخطارًا يفيد بإندلاع حريق بالحشائش والزراعات بمنطقة الأدفاوية الواقعة على الطريق الزراعى بقرية أبوالريش، مما أسفر عن التهام بعض الزراعات دون وقوع أى إصابات، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، للسيطرة عليه قبل امتداده.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية، وستتولى النيابة تحقيقاتها خلال الساعات القادمة.