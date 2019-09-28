السبت 28 سبتمبر 2019 الموافق 29 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع وإصابة 6 أشخاص فى حادثين منفصلين بالغردقة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:21 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب -علي عواد
طباعة
لقى شخص مصرعه، وأصيب 5 آخرين، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في حادثين منفصلين بنفس المكان ونفس التوقيت الزمني تقريبًا، بطريق المطار أمام عمارات مبارك 5 جنوب مدينة الغردقة، أحدهما اصطدام سيارة بموتوسيكل، والآخر اصطدام سيارة ربع نقل بسيارة ملاكي، في نفس توقيت الحادث الأول ولكن في الاتجاه المعاكس للطريق.

وتلقى اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من العميد عادل حفني مأمور قسم شرطة أول الغردقة، يفيد بوقوع حادثين سير لاصطدام سيارة ملاكي بموتوسيكل، والآخر اصطدام سيارة ربع نقل بسيارة ملاكي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر في حادث تصادم سيارة ملاكى بالموتوسيكل ويحمل لوحات (ط.ر.ن ) رقم ٢١١٧، بينما أصيب 4 آخرين من جنسيات أجنبية في حادث تصادم سيارة ملاكي تحمل لوحات ٣٤٦٤ بسيارة ربع نقل.

كما تم استدعاء سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام، بينما تم نقل المصابين أحدهما إلى مستشفى الغردقة والآخرين إلى إحدى المستشفيات الخاصة القريبة من موقع الحادث، وتم تحرير المحاضر اللازمة وجارِ إخطار النيابة المختصة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

"فيفا" يصدر بيانًا بشأن أزمة التصويت لـ"محمد صلاح"

منذ يوم

بالفيديو.. محمد موسى يكشف فضيحة معتز مطر الجنسية بشقة الرحاب

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل للقوات المسلحة بعد قليل

منذ حوالي 21 ساعة

سر حبس تحية كاريوكا والثورة التى أقامتها بالسجن

ads

الصور

image description

إطلالات ساحرة في حفل ختام مهرجان الجونة

image description

محمد رمضان يشعل حماس الجمهور باحتفالية المنصة

image description

ملحمة وطنية أمام المنصة.. الآلاف يحتشدون في حب مصر

image description

أعلام مصر وصور الرئيس السيسي في حشود تأييد الدولة أمام المنصة

image description

الآلاف يهتفون لمصر من أمام المنصة في مدينة نصر

الأكثر قراءة

القوات المسلحة: القضاء على 118 تكفيرياً واستشهاد وإصابة ضابط و9 جنود

جريمة على الهواء.. "الجزيرة" تحرّض على اغتيال الرئيس السيسي

بالفيديو.. محمد موسى يكشف فضيحة معتز مطر الجنسية بشقة الرحاب

"فيفا" يصدر بيانًا بشأن أزمة التصويت لـ"محمد صلاح"

أيام زمان

نجلة الراحلة آمال زايد تكشف السبب الحقيقي وراء وفاة والدتها

سر حبس تحية كاريوكا والثورة التى أقامتها بالسجن

"الشناوي" يكشف دور الزعيم في نجومية علاء ولي الدين

حفيد عبد الوراث عسر: رفض عملي بالفن.. وشرط عدم استغلالي لاسمه

الصحة

اليابان تستورد فيروسات مميتة لتعزيز الإجراءات الوقائية

بشرى.. الذكاء الاصطناعى يشخص السرطان بدقة

إطلاق منصة على الإنترنت لتعزيز المعرفة حول الوقاية من سرطان الرئة

"قلة النوم" تزيد من خطر الإصابة بالسمنة

الرئيس نيوز

صن دوانز يحقق نتيجة تاريخية جديدة في دوري الأبطال

الخارجية تطالب برفع السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب

7 دول بينها مصر في بيان مشترك: لا تسامح مع "كيمياوي الأسد"

أديب يسخر من فشل دعوات الإخوان للتظاهر: "شعبك جدع يا سيسي"

منوعات

اليابان تشيد بتحقيق التفوق في الفضاء والأمن الإلكتروني

مبادرة صينية لغرس الأشجار تحصل على أرفع تكريم بيئي من الأمم المتحدة

مظاهرات "إضراب الأرض" تشهد مشاركة قياسية في ولايات النمسا

خبر صادم.. الشوكولاتة لا تعمل على تحسن البصر

كشكول

مسيرة بجامعة الأزهر دعما للرئيس السيسي

"المعلمين": أكثر من 15 ألف معلم يشارك في تأييد الرئيس بالنصب التذكاري

طالبة دكتوراه بعين شمس تفوز بالمركز الأول بمسابقة "أطروحتي في 180 ثانية"

تعليم جنوب سيناء: ضوابط للنشر على"الفيس" وصفحة لأخبار المدارس

إسلام سياسي

شيخ الأزهر يشيد بجهود القوات المسلحة والشرطة في معاركتهم ضد الإرهاب

القوات المسلحة: مقتل ١١٨ تكفيريا وتدمير ٢٧٣ عبوة ناسفة بشمال سيناء

السيسي ينعى شهداء الوطن: إنا لمنتصرون بفضل جيش مصر القوي

فشل الإخوان عرض مستمر.. تظاهرات الجماعة على السوشيال ميديا فقط


زيت وسكر

مسيرة حاشدة للعاملين لشركة الدلتا للسكر أمام النصب التذكارى دعما للدولة

التأمين الصحى: النظام الاليكترونى للمنظومة يقضى على الزحام

ضبط ٦٠ الف طن من الذرة الصفراء غير صالحة للاستخدام الآدمي.. والنيابة تحقق

“التنمية المحلية “تستقبل رئيس المعونة الأمريكية بالقاهرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
جمعة شدّ السيفون
بسنت حسن
الفيديوهاتية المديوكر
مؤمن المحمدي
أزمة صلاح
د.كريمة الحفناوى
مسرحية المسيح يُصلب فى فلسطين.. القضية مانتهتش
المزيد

الثقافة

انطلاق احتفالية 100 ألف شاعر من أجل التغيير بالكتب خان

"التعريف بقانون ممارسة العمل الأهلى" بمكتبة القاهرة الكبرى اليوم

عرض فيلم "المواطن كين" بجزويت الإسكندرية الليلة

الليلة.. مناقشة كتاب "المصريون المسيحيون" بحزب التجمع

صفحتنا ع الفيس بوك