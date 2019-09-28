مصرع وإصابة 6 أشخاص فى حادثين منفصلين بالغردقة

لقى شخص مصرعه، وأصيب 5 آخرين، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في حادثين منفصلين بنفس المكان ونفس التوقيت الزمني تقريبًا، بطريق المطار أمام عمارات مبارك 5 جنوب مدينة الغردقة، أحدهما اصطدام سيارة بموتوسيكل، والآخر اصطدام سيارة ربع نقل بسيارة ملاكي، في نفس توقيت الحادث الأول ولكن في الاتجاه المعاكس للطريق.



وتلقى اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من العميد عادل حفني مأمور قسم شرطة أول الغردقة، يفيد بوقوع حادثين سير لاصطدام سيارة ملاكي بموتوسيكل، والآخر اصطدام سيارة ربع نقل بسيارة ملاكي.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر في حادث تصادم سيارة ملاكى بالموتوسيكل ويحمل لوحات (ط.ر.ن ) رقم ٢١١٧، بينما أصيب 4 آخرين من جنسيات أجنبية في حادث تصادم سيارة ملاكي تحمل لوحات ٣٤٦٤ بسيارة ربع نقل.



كما تم استدعاء سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام، بينما تم نقل المصابين أحدهما إلى مستشفى الغردقة والآخرين إلى إحدى المستشفيات الخاصة القريبة من موقع الحادث، وتم تحرير المحاضر اللازمة وجارِ إخطار النيابة المختصة.