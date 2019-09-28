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الثقافة

اليوم.. حفل فرقة "حالة عود" فى بيت العود العربى

السبت 28/سبتمبر/2019 - 12:23 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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يُقيم بيت العود العربى٬ فى السابعة والنصف مساء اليوم السبت٬ بمقره ببيت الهراوى التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل جديد من حفلات٬ أساتذة بيت العود العربى.

ويقدم الفنان "مايكل أنسى" وفرقته الموسيقية "حالة عود"، مجموعة من مؤلفاته الموسيقية ومؤلفات الفنان نصير شمة، بالإضافة إلى عدد من أشهر الأعمال الكلاسيكية الشرقية والغربية على آلة العود.

"مايكل أنسى" يقوم بالتدريس ببيت العود، الذى يعد أول مدرسة متخصصة فى تعليم العزف على آلة العود والبزق، تحت إشراف الفنان العربى الكبير نصير شمة.

يشار إلى أن بيت العود العربي عام 1998 فى القاهرة وقد تبنت وزارة الثقافة المصرية الممثلة فى صندوق التنمية الثقافية فكرة إنشاء البيت فى حي الحسين خلف مسجد الأزهر وتم استضافته فى بيت فاطمي من القرن السادس عشر٬ "بيت الهراوي" ويعتبر أول مركز متخصص وشامل لكل ما يتعلق بآلات العود والقانون والناي والبزق والإيقاعات على مستوى العالم.

ونتيجة لنجاح بيت العود العربي في مصر فقد تم تطبيق هذا النموذج تبعا للهيكل والمضمون نفسه في كل من مدينتي قسنطينه بالجزائر عام 2005 وفي أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة عام 2007، حيث الشعار مماثل وكذلك المنهاج وأسلوب العمل في كل بيوت العود العربي.

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