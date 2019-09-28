"نقابة البترول" تنعى شهداء كمين التفاحة فى شمال سيناء

نعت النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة محمد جبران نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ببالغ الحزن والأسى، أسر شهداء حادث كمين التفاحة، اليوم، بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء الذين طالتهم يد الغدر.



واغتالت يد الإرهاب الجبانة (التكفيريين) مجموعة من جنود الوطن أثناء تأديتهم واجبهم الوطني في حفظ أمن البلاد واستقرارها في شمال سيناء.



كما تتقدم النقابة العامة للعاملين بالبترول، ببالغ التعازي والمواساة إلي رئيس مصر عبد الفتاح السيسي ولذوي الشهداء الأبطال وأجهزتنا الأمنية الباسلة، سائلين الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتقبل الشهداء في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.