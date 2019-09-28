تحرير 3983 مخالفة مرورية وضبط 3 سائقين يتعاطون المخدرات بالمنيا

شنت إدارة المرور بالمنيا حملة مرورية مكبرة بشوارع وميادين ومواقف سيارات الأجرة بمراكز ومدن المحافظة نجحت خلالها في تحرير 3 آلاف و983 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 3 سائقين يتعاطون مواد مخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة بالمحافظة.



كانت مباحث المرور بالمحافظة تحت إشراف العميد عادل جلال مدير إدارة المرور بالمنيا قد شنت حملة مرورية مكبرة بشوارع وميادين ومواقف سيارات الأجرة بمراكز ومدن المحافظة، نجحت خلالها في تحرير 3 آلاف و983 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها سيارات ومركبات ودراجات بخارية بدون لوحات معدنية وآخري غير مرخصة، وضبط سيارات تخالف قواعد المرور بالسير عكس الاتجاه أو لعدم الالتزام بخطوط السير أو الانتظار في أماكن ممنوع الوقوف بها.



وفي إطار حملة الكشف عن تعاطي سائقي الطرق السريعة بالمحافظة للمواد المخدرة أثناء القيادة تم فحص عينة 52 سائقًا أسفرت عن اكتشاف إيجابية عينة 3 سائقين يتعاطون مواد مخدرة أثناء القيادة، كما تم ضبط سيارتين متروكتين من وقت كبير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.